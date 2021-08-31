Феерия пловцов продолжается

Сразу два украинца соревновались за награды на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S12 – Максим Веракса и Илья Яременко. Наши пловцы принесли Украине уже 57 медаль на Паралимпиаде.

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Уже с первых секунд Веракса вырвался в лидеры в паре с Романом Салеем из Азербайджана. Между пловцами была борьба за звание паралимпийского чемпиона. Однако на долю секунды Салей опередил украинца – 52.69.

Веракса – серебряный призер Паралимпиады в Токио (52.87). Для Максима эта награда стала уже второй в токийском бассейне. Ранее пловец завоевал "бронзу" на дистанции 50 метров вольным стилем.

Тройку призеров замкнул британец Стивен Клегг – 53.43. Другой украинский пловец Яременко финишировал четвертым (53.60).

Первая медаль Крайника

Василий Крайник стал вторым в заплыве на 200 метров комплексным плаванием в классе SM14. Украинец захватил лидерство за 50 метров до финиша. Но не сумел удержать лидерство.

Паралимпийским чемпионом стал Рис Данн из Великобритании. Британец установил мировой рекорд. Второе время показал бразилец Габриэль Бандейра. Украинец занял третью ступеньку пьедестала.

Это первая паралимпийская медаль в карьере 25-летнего спортсмена.

Украина имеет в своей копилке уже 58 медалей (12 золотых, 30 серебряных и 16 бронзовых). Наша сборная идет 8-й в общем медальном зачете.