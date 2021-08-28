Дубров – победитель Паралимпиады
Чемпион Паралимпиады 2016 года Дубров вновь взял "золото" в комплексном плавании. Денис победил на дистанции 200 метров в классе SM8.
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32-летний украинец не слишком удачно начал заплыв и отставал от соперников. Однако Дубров выдал феноменальное завершение и одержал победу.
Денис опередил китайца Ксу Хайцзяо всего на 0,10 секунды. Третьим стал еще один представитель Китая Ян Гуанлун.
- В субботу, 28 августа, Украина завоевала уже 4 золотые медали на Паралимпиаде. Все золотые награды украинцы выиграли в плавании.
- Кроме Дуброва, победы одержали Михаил Сербин и Евгений Богодайко с Максимом Крипаком. Последний, к слову, установил мировой рекорд!