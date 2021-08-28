Безудержная Мерешко
Елизавета Мерешко соревновалась на дистанции 100 метров брассом в классе SB5. Украинская пловчиха уже с первых секунд захватила лидерство и не отпустила "золото" из рук.
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29-летняя пловчиха получила свою третью награду в Токио. До этого Елизавета стала паралимпийским призером в Японии на дистанции 50 метров вольным стилем. А также стала второй в заплыве 200 метров комплексным плаванием.
Второй стала британка Грейс Гарви. А бронзовую награду взяла немка Верена Шотт.
- Для Мерешко эта медаль стала восьмой в карьере. Украинка – шестикратная паралимпийская чемпионка.
- Для Украины это шестая награда в плавании в четвертый соревновательный день и четвертое "золото".
- Пловцы подняли нашу страну на 5 место в общем медальном зачете. Наши паралимпийцы уже получили 33 медали (8 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых).