Золотые 200 метров Остапченко
Сразу два украинца представляли нашу страну на этой дистанции в классе S3 – Денис Остапченко и Сергей Паламарчук. Остапченко собрал в Токио весь медальный комплект.
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Главным конкурентом Остапченко в борьбе за "золото" стал мексиканец Диего Лопес, который до последних метров был одним из претендентов на победу. Однако украинец не упустил шанс и почти на две секунды опередил соперника.
Третье место занял еще один представитель Мексики Хесус Эрнандес Эрнандес. Другой украинец Сергей Паламарчук финишировал восьмым.
Результаты заплыва (200 метров вольным стилем)
1. Денис Остапченко (Украина) – 3:21.62
2. Диего Лопес (Мексика) – 3:23.57
3. Хесус Эрнандес Эрнандес (Мексика) – 3:23.93
- Для Украины это 23 "золото" в Токио. Теперь в копилке нашей страны 93 медали.