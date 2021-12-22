От сенсации Стариковой до побитого рекорда Ломаченко: открытия украинского спорта 2021

Каким был 2021 год для украинского спорта? Рекорды, исторические достижения, провалы и неожиданные победы, выступление на перенесенной Олимпиаде-2020. Все это было в исполнении наших атлетов. Собрали для вас топ-10 открытий 2021 года среди спортсменов, которые заставляли плакать от счастья во время исполнения украинского гимна на соревнованиях.

Уникальная каноистка – Людмила Лузан

Перенесенная Олимпиада-2020 открыла новых звезд украинского спорта. Одной из них стала Людмила Лузан. 24-летняя каноистка из Ивано-Франковска была настоящим "козырем в рукаве" сборной по гребле.

Вот это да! Первая мультимедалистка в каноэ: как спортсменка Лузан изменила историю Украины на Олимпиаде

Девушка принесла стране сразу две награды в Токио – "серебро" в каноэ-двойке на дистанции 500 метров и "бронзу" в каноэ-одиночке на 200 метрах.

Серебряный заплыв украинок на Олимпиаде-2020: видео

Из-за масштабной популяризации футбола мало людей знакомы с другими олимпийскими видами спорта, не исключением является и гребля. Выступление Людмилы заставило украинцев "загуглить" больше о любимом деле каноистки.

Благодаря такому выступлению Лузан получила честь быть знаменосцем Украины на церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио.

Людмила с первых метров заплыва на 200 метров продемонстрировала, что будет одной из претенденток на медали. Украинка шла среди лидеров, а на последних метрах догнала соперницу из Польши, которая плыла третьей. Только фотофиниш определил судьбу "бронзы", которую таки вырвала 24-летняя Лузан.

Призер Олимпиады показала всем последствия хлопотной работы накануне самых главных соревнований в карьере спортсменки.



Четверикова и Лузан – серебряные призеры Олимпиады-2020 / Getty Images

Переписала историю и побила рекорд

Успех Лузан дал возможность девушке переписать историю Украины на Олимпийских играх и побить несколько рекордов. Дебют каноэ в Токио стал триумфальным для Украины. Лузан с двумя наградами стала одной из двух спортсменок, которые завоевывали больше одной награды в этом виде спорта.

Лузан стала только третьей спортсменкой в гребле, которой удалось добыть больше одной медали на Олимпийских играх, а также первой каноисткой.

Достижения Лузан в 2021 году

В 2021 году Лузан выиграла три награды этапа Кубка мира в венгерском Сегеде.

Стала чемпионкой Европы в каноэ-одиночке на 500 метрах. Соревнования проходили в Познани (Польша).

Людмила стала первой украинкой, которой удалось получить за один чемпионат Европы аж четыре награды – 2 "золота" и по одному "серебру" и "бронзе". Раньше никому не покорялось подобное достижение на чемпионате Европы.

24-летняя гребчиха продолжила приятно удивлять после прилета из Токио. Лузан завоевала две награды ("золото" и "бронзу") на Суперкубке международной федерации каноэ, который состоялся в американской Оклахоме.

Чемпионат мира в Дании тоже стал ярким периодом в карьере девушки. Лузан получила весь комплект наград. А ее "золото" в двойке с Анастасией Четвериковой стало историческим для Украины. До сих пор никто из украинок в гребле на каноэ не добывал медали на чемпионате мира.

Сенсация Олимпиады-2020 – Елена Старикова

Больше всего медалей на Олимпиаде завоевала гребчиха Инна Осипенко-Радомская – 4.

Вторая часть сезона стала просто сказкой для Елены Стариковой. 25-летняя спортсменка взяла "серебро" Олимпиады-2020, хотя не так много людей отдавали предпочтение украинке. После Токио Елена в шаге от "бронзы" спринта, получила второе место на все том же Чемпионате Европы, но уже в кейрине. А год девушка завершила триумфом в Лиге чемпионов.

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Отметим, что на Чемпионате Европы Старикова принесла нашей стране единственную награду. Это была первая медаль Елены после "серебра" спринта на Олимпиаде-2020.

Это "серебро" стало для украинки уже восьмой наградой в карьере на уровне чемпионатов Европы. Своим вторым местом Елена переписала историю украинского велотрека. Старикова с 8-ю медалями стала самой титулованной украинкой в истории чемпионатов Европы.

25-летняя спортсменка опередила в этом рейтинге Любовь Басову, в активе которой 7 наград.

Интересно, что накануне старта украинка перенесла болезнь, поэтому не подошла к соревнованиям в лучшей форме. Старикова осталась довольна тем, что поднялась на пьедестал.



Елена Старикова / Фото Getty Images

Утерла нос всем прогнозистам

Украинцы радовались первой медали в Токио, которую принесла дзюдоистка Дарья Билодид. В тот момент Старикова еще была в Украине и наблюдала за соревнованиями в интернете, продолжая готовиться к важнейшим соревнованиям в карьере спортсмена..

И Лена выстрелила на японском треке. Сначала спортсменка из Харькова, которая живет во Львове, заехала в топ-6 кейрина, заняв 4 место. Украинка приятно поразила всех в коронном спринте. Елена доказала, что достойна быть среди авторов олимпийских наград.

Путь к золотому заезду

Уже в четвертьфинале спринта всем стало понятно, что Старикова настроена "съедать" соперниц одну за другой. Украинка создала сенсацию, одолев фаворитку Олимпийских игр – Лею Софи Фридрих из Германии.

В полуфинале Старикова в двух заездах была на долю секунды быстрее представительницы Гонконга Ли Хвейши.

В финале Елену ждал сквозной экзамен – заезд против рекордсменки мира из Канады Келси Митчелл. Но в двух заездах более сильной была представительница Канады. Елена Старикова – серебряный призер Олимпиады на велотреке.

Елена стала автором последней медали Украины в Токио.

Историческая Лига чемпионов

Четыре из шести этапов Лиги чемпионов все же состоялись. Два старта были отменены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Однако и этого хватило, чтобы еще больше фанатов влюбились в велоспорт на треке.

С каждым стартом невооруженным глазом было видно, как улучшаются результаты Стариковой. В Литве украинка уже пробилась в полуфинал, где ей не хватило совсем немного для выхода в финал спринта.

"Украинская ракета" покорила Лондон

На третьем этапе в Лондоне Елена прошла уже в финал кейрина и полуфинал спринта. Спортсменка готовилась к соревнованиям на единственном закрытом треке во Львове. Однако ее форма приятно поразила даже комментаторов трансляции.

В полуфинале кейрина Старикова взяла у Митчелл реванш за поражение в финале спринта Олимпиады-2020.

В полуфинале ее ждал заезд с Эммой Гитце и Матильдой Грос. Если с представительницей Франции украинка справилась, то стремительное ускорение на финише не позволило Елене победить – Старикова финишировала второй с отставанием 0.049 секунды.



Елена Старикова / Фото UCI Track Champions League

"Мажорное" завершение ЛЧ от украинки

Следует отметить, что наша землячка проиграла будущей чемпионке спринта, которая в финале одолела свою землячку Лею Фридрих.

На последнем этапе во все том же Лондоне украинка дошла до полуфинала спринта, где во второй раз уступила Гитце. А вот в кейрине украинке не было равных. Хотя в интервью для сайта 24 канала девушка рассказывала, что не слишком любит контактные гонки.

После спринта девушки вышли на трек посоревноваться в кейрине. Уже в первом заезде Старикова попала в борьбу со все той же Гитце, также в ее старте была мексиканка и две россиянки. Елена уступила Эмме всего 0.001 секунды и квалифицировалась в финал второй. В решающем заезде участвовали только лучшие – Старикова, Гитце, Митчелл, Фридрих, Байона и Сато.

Украинка благодаря грамотной тактике всю гонку проехала первой. Митчелл попыталась навязать борьбу, но на этот раз Елена была быстрее олимпийской чемпионки. Старикова победой завершила Лигу чемпионов. Вот это мажорная нота!

Видео победного заезда Стариковой



По итогам кейрина и спринта Старикова замкнула пятерку лучших женщин-трековиков Лиги чемпионов (84 очка).

Борчиха с большим сердцем – Ирина Коляденко

Ирина Коляденко стала одной из двух украинских борчих, которые пробились в бронзовые финалы Олимипады-2020. 23-летняя спортсменка в борьбе за 3 место встретилась с латвийкой Анастасией Григорьевой. Коляденко со счетом 3:1 стала третьей.

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Отдала подаренную квартиру тренеру

Самый трогательный момент был уже после Олимпиады-2020. Спортсменка получила в подарок собственную квартиру в Ирпене. Лена долго не думая отдала ее тренеру, который привел ее к успеху в Токио.

Ирина бесконечно благодарна наставнику, который поддерживает ее во времена падений и побед, жертвуя семейной жизнью. При этом специалист до того не имел своего жилья.



Ирина Коляденко / Фото Getty Images

Борчиха трогательно отдала подаренную квартиру специалисту и отметила, что с помощью тренера будет дальше работать над воплощением этой мечты. Однако уже через несколько часов Коляденко презентовали еще одну квартиру. Этот поступок спортсменки высоко оценили все украинцы и не только. Ирина Коляденко – борчиха с большим добрым сердцем.

Взяла "бронзу" Олимпиады на одной ноге

После Игр девушка сделала операцию, так как Ирина с серьезной травмой колена выходила на токийский ковер. Повреждение Коляденко получила уже в Японии. Можно смело сказать, что украинка боролась и взяла "бронзу" на одной ноге.

Недавно Коляденко и Алле Черкасовой, которая тоже стала третьей в Токио, подарили новенькие машины.

Как Коляденко дошла до бронзового финала

До полуфинала, где она проиграла фаворитке своей весовой категории (до 62 килограммов) Айсулуу Тинибековой, украинка дважды побеждала соперниц в туше. В 1/8 финала Ирине противостояла представительница Нигерии Аминат Аден. Украинская борчиха позволила сопернице повести со счетом 0:4, однако еще в первом периоде Коляденко прижала Аден обеими лопатками к ковру, то есть выполнила туше.

В четвертьфинале Ирина встретилась с китаянкой Цзя Лун. Этот поединок закончился даже еще быстрее, чем против Аден. Коляденко перевела оппонентку в партер и дожала китаянку в туше.

Рекордсмен Паралимпиады-2020 – Андрей Трусов

Андрей Трусов – мастер спорта международного класса, чемпион Европы. Паралимпиада в Токио стала дебютной для 21-летнего Трусова. Талантливый пловец уже на своих первых таких соревнованиях дважды поднимался на высшую ступень пьедестала. О таком дебюте можно только мечтать.



Андрей Трусов / Getty Images

Спортсмен стал лучшим на 100 метрах на спине и 50 метрах вольным стилем. Аж три серебряных награды Андрей получил на дистанциях 200 метров комплексным плаванием, 400 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем.

Трусов – автор нового мирового и паралимпийского рекордов на Играх в плавании на спине на дистанции 50 метров.

Однажды наш земляк поднимался на третью ступень подиума после мужской эстафеты 4х100 метров вольным стилем. Головокружительный дебют Трусова на Паралимпийских играх. Первая Паралимпиада и сразу шесть медалей. Невероятный результат!

Единственный заплыв, который не удался нашему спортсмену в Токио, был на дистанции 100 метров брассом в классе SB6. В этом старте украинец занял 7 место.

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Несокрушимая украинка из города Льва – Наталья Морквич

Несокрушимая девушка, которая своим примером показывает, что для воплощения грез нужны только желание и огромное старание. Да, это все о львовской парафехтовальщице Наталье Морквич. Еще раньше сайту 24 канала посчастливилось получить большой заряд энергии и крутой материал от спортсменки после завершения Паралимпиады-2020, где девушка принесла Украине "серебро" на рапире.

В первой части интервью Морквич откровенно рассказала об "украденной" у нее победе в сабле, бессонной ночи после получения "серебра", предвзятом судействе и незабываемых эмоциях от побед. А продолжение интересного материала читайте по ссылке

Наталья уже опытная и титулованная спортсменка, но 2021-й на всю жизнь войдет в ее историю жизни.



Медали парафехтовальщицы / Фото Натальи Морквич

Фехтовальщица, несмотря на судейство, которое было не на ее стороне, трудности в жизни, справилась и воплотила эту удивительную мечту в реальность. Могла Наталья принести стране еще одну медаль в сабле, но судья в четвертьфинале решил иначе. Возможно, это знак, что в следующий раз украинка возьмет медаль как раз в сабле. А пока просто еще не время. Увидим…

Странное судейство

Соперницей украинки в четвертьфинале стала представительница Грузии Нино Тибилашвили. Первый период остался за грузинкой (8:6). А вот во втором красивый камбэк удался Наталье, которая отыгралась с 13:10 до 13:13. Однако последние два укола были за оппоненткой Морквич – 15:13.

Львовянка была уверена, что судья ошибся в своем решении. После завершения встречи украинская фехтовальщица решила разобраться во всем и попросила посмотреть видеоповтор.

На нем судья увидел свою ошибку, но не признал ее, мгновенно закрыв ноутбук. Судьи, стоявшие позади россиянина, тоже заметили предвзятое отношение к Наталье. Но российский рефери был принципиальным, не поменяв свое решение. Россиянин нагло "украл" победу у украинки.



Серебряный призер Паралимпиады / Фото из инстаграма Натальи Морквич

Путь к желанному "серебру"

В группе Наталья одержала 5 побед на рапире. В четвертьфинале ее ждала схватка с итальянкой Ионелой Андоеей Могос, которую Морквич уверенно победила (15:5).

За выход в финал украинка в напряженном противостоянии одолела венгерку Еву Андрею Хаймаши (15:13). В решающем поединке Морквич сошлась с мощной Гу Хаянь из Китая. Соперница украинки сделала комфортный отрыв 6:2, но украинка не сдавалась и довела счет до 7:4. Но финал закончился не в пользу Морквич – 15:8.

Однако "серебро" Морквич стало для Украины 34-й наградой в Токио. Девушка, которая в подростковом возрасте пережила ампутацию ноги после ДТП, достигла высоких результатов на соревнованиях, а теперь позирует с паралимпийской наградой! Браво! Это достижение стало настоящей "вишенкой на торте" в 2021 году для спортсменки.

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Украинская конкурентка Магучих – Ирина Геращенко

Ирина Геращенко – прыгунья в высоту, которая значительно прибавила в результатах в 2021-м году. 26-летняя киевлянка начала сезон с победы на престижном турнире во Франции.

В марте украинки зажгли в секторе на Чемпионате Европы в польском Торуне. Магучих стала первой, а вот сразу за ее спиной расположилась Геращенко (результат – 1.98 метра). Ее подруга и напарница по команде Юлия Левченко досадно остановилась в шаге от подиума – 4 место.



Двойной украинский подиум / Фото Getty Images

В конце мая Ирина снова побывала на пьедестале. На этот раз Геращенко удалось перепрыгать талантливую Магучих и одержать победу в Германии.

Историческая Олимпиада-2020

Невероятную эффективность продемонстрировали легкоатлетки на Олимпиаде-2020. Сразу три украинки попали в финал Игр. Все спортсменки отметили сложную квалификацию. Весь отбор в финал сопровождался бешеной жарой в Токио.

Финал был очень нервным. Левченко первой среди украинок завершила соревнования с результатом 1.96 метра. Геращенко смогла покорить планку на высоте 1.98 метра. Легкоатлетке удалось повторить лучший результат сезона.

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Далее Ирина попыталась взять 2 метра, но все три попытки были неудачными. Следует отметить, что считанных сантиметров не хватало украинке, чтобы планка не упала. Магучих стала третьей, покорив 2 метра.



Геращенко на Олимпиаде-2020 / Фото Getty Images

Невезение четвертых мест

Сразу несколько четвертых мест было в сезоне у Геращенко. Ирина остановилась в шаге от подиума на соревнованиях после Олимпиады-2020.

26-летняя киевлянка осталась с деревянной наградой по итогам Бриллиантовой лиги в бельгийском Брюсселе.

В финале Бриллиантовой лиги, который состоялся в Цюрихе, Геращенко снова стала четвертой. Накануне этого старта Ирина приняла участие на турнире в Польше и завоевала "серебро" с результатом 1.94.

Боксер, который побил рекорд Ломаченко, – Юрий Захареев

Юрию Захарееву всего 19-ть, а он уже стал чемпионом мира. Для украинца соревнования такого уровня стали дебютными и сразу "золотыми". Боксер из Украины в финале весовой категории до 71 килограмма одолел россиянина Вадима Мусаева.

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Захареев одержал победу по единогласному решению судей после трех раундов. Эта победа стала первой для украинских боксеров на чемпионате мира с 2017 года. Тогда с золотой наградой домой вернулся Александр Хижняк, который на Олимпиаде-2020 получил "серебро".

Как Захареев стал чемпионом мира: видео боя



Такой успех позволил 19-летнему боксеру войти в историю украинского бокса. Ему удалось переплюнуть рекорд Василия Ломаченко. Юрий завоевал звание чемпиона мира в 19 лет. А вот Василий получил этот титул, когда ему исполнился 21 год. Захареев стал в один ряд с Ломаченко, Александром Усиком, Тарасом Шелестюком и Евгением Хитровым.

После победы Захареев получил много теплых слов от известных людей. К поздравлениям присоединился сам Ломаченко.

До этого боксер уже получал звание чемпиона мира и Европы, но среди юношей, и чемпиона Европы – среди юниоров.

Самая молодая призерша чемпионата мира – Александра Хоменец

Александра Хоменец провела яркий сезон, который закончила на триумфальной ноте. Украинская борчиха привезла из норвежского Осло бронзовую награду взрослого Чемпионата мира. Соревнования такого уровня стали для нее дебютными в карьере.

Спортсменка представляла Украину в весовой категории до 55 килограммов. Воспитанница Ореста Скобельского в бронзовом финале была сильнее титулованной россиянки Ольги Хорошавцевой (двукратной чемпионки Европы и призера чемпионата мира).

Судьба медали решалась в последние секунды, когда счет схватки был 8:8. Александра заработала еще два очка и вырвала победу у соперницы.

Бронзовый финал Александры Хоменец: видео



Отметим, что в первой схватке Хоменец уступила Цугуми Сакурай, но получила шанс на утешительные схватки после того, как японская борчиха вышла в финал. В следующей схватке Александра проявила характер и на волевых выборола победу у Роксаны Засиной из Польши. Украинка сделала камбэк со счета 0:6.

Другие медали Хоменец в 2021 году

На чемпионате Украины в финале за "золото" Хоменец во львовском дерби уступила Кристине-Зоряне Демко. Александра проиграла, но завоевала "серебро".

В феврале молодая борчиха стала третьей на Киевском международном турнире. Отметим, что на этом турнире в весовой категории Александры украинки завоевали полный комплект наград – чемпионкой стала Алина Акобия-Грушина, а Демко взяла "серебро".

Медальный сезон – Анна Рыжикова

Александра Хоменец не только стала бронзовым призером чемпионат мира и получила дебютную медаль, награда позволила 18-летней борчихе стать самым молодым призером чемпионата мира в истории украинской женской борьбы.

2021-й год стал очень насыщенным медалями для Анны Рыжиковой. Легкоатлетка, которая специализируется в беге с барьерами, получила две награды на турнире в турецком Стамбуле.

Результаты Рыжиковой до поездки в Токио

На турнире World Continental Tour (Gold Level) в Остраве Анна стала второй на дистанции 400 метров с барьерами.

Рыжиковой удалось дважды подряд взобраться на пьедестал на этапах Бриллиантовой лиги. Сначала во Флоренции (Италия) она завоевала "серебро", а уже на следующем этапе в Норвегии снова прибежала второй. В Осло опытной спортсменке удалось превзойти личный результат (54.15), который до этого составлял 54.19.

Однако впоследствии Анне удалось еще больше улучшить свое достижение. Украинка преодолела дистанцию за 52,96 секунды и получила "бронзу". Это время стало лучшим в карьере спортсменки. Рыжиковой удалось установить национальный рекорд Украины.

Анна Рыжикова / Фото Getty Images

Ужасный ливень не стал преградой для Рыжиковой

Украинка постепенно подводила свой пик формы под Олимпийские игры в Токио. Уже в полуфинальных забегах украинок ждал сложный экзамен. Страшный ливень залил токийский стадион, но даже при таких условиях девушки вышли на дорожку. Такие погодные условия не помешали Виктории Ткачук и Анне Рыжиковой пробиться в финал.

Впервые в истории Олимпиады Украина имела двойное представительство в финале бега на 400 метров с барьерами. В решающем забеге украинки не подкачали. Рыжикова стала 5-й, а Виктория – 6-й.

Такой результат позволил Рыжиковой победить в номинации "Лучшая легкоатлетка Украины июля". Анна и Ярослава Магучих второй раз подряд поделили между собой первое место.

Подиумы легкоатлетки после исторической Олимпиады

Легкоатлетка продолжила приятно удивлять после Олимпийских игр. На Бриллиантовой лиге в Лозанне (Швейцария) украинка финишировала третьей. Анна уступила лишь нидерландке Фемке Бол и представительнице США Шамьер Литтл.

Еще одну серебряную медаль Рыжикова завоевала на Бриллиантовой лиге во французском Париже.

Подлинную жаркую борьбу украинки оформили на соревнованиях в Польше. Ткачук во второй раз в карьере стала быстрее своей напарницы по сборной. Обе заняли места на подиуме – Ткачук стала победительницей, а Анна замкнула тройку призеров.

В сентябре 2021 года украинская дуэль на дорожке продолжилась. Анна была сильнее Виктории на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе и стала третьей. Отметим, что только с помощью фотофиниша удалось определить обладательницу "бронзы".

Сумасшедший забег украинок в Цюрихе: видео с соревнований

На этапе Continental Tour в Хорватии Рыжикова не сбавила обороты и стала второй. Украинка уступила лишь представительнице Панамы. На финише украинка солидно прибавила в скорости и смогла зацепиться за "серебро". Этот старт в Загребе стал для 32-летней украинской легкоатлетки 12-м в прошлом сезоне. Анна десять раз поднималась на пьедестал, кроме одного этапа Бриллиантовой лиги и финала Олимпиады в Токио.

Лучший паралимпиец в Токио – Максим Крипак

26-летний парапловец в статусе титулованного спортсмена полетел в Токио. Однако его достижения нельзя не вспомнить.

Максим Крипак – первый украинец, который стал лучшим спортсменом Паралимпиады-2020. Пловец получил в Токио аж 7 наград. Ему удалось опередить белоруса Игоря Боки, который в своем активе имел 5 медалей.

Интересно узнать Украина выиграла для других стран больше "золота", чем для себя: каких талантов мы потеряли

Украинский пловец 5 раз поднимался на высшую ступень пьедестала в Токио. 26-летний харьковчанин чуть ли не в каждом своем заплыве праздновал победу. Максим превосходил паралимпийские и мировые рекорды. Невероятное выступление от украинца.



Максим Крипак / Фото Getty Images

Награды Крипака в Токио

золото – 100 метров баттерфляем, вольным стилем и на спине, 400 метров вольным стилем и 200 метров комплексом;

серебро – 50 метров вольным стилем;

бронза – мужская эстафета 4х100 вольным стилем.

В общем в карьере Максима теперь 15 паралимпийских наград, из них 10 – высшей пробы. Отметим, что после Паралимпиады в Японии мультимедалисту Крипаку открыли именную звезду в Киеве.

Напомним, что пловцы принесли Украине больше всего наград – 43 (золотых – 14, серебряных – 18, бронзовых – 11).

Несмотря на сложные времена, COVID-19, фанаты видят все больше новых открытий, которые создают сенсации и поднимают наш флаг выше других. Надеемся, что в 2022-м на спортивном украинском Олимпе засияет еще больше звезд, а украинский гимн будет звучать еще чаще. Спасибо всем без исключения спортсменам!