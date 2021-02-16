Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко 14 февраля воспользовалась отсутствием главных конкуренток Юлии Левченко, Ярославы Магучих и одержала победу на турнире во Франции. Спортсменка взяла высоту 1,90 метра.

Ирина Геращенко, которая специализируется на прыжках в высоту, была одной из фавориток соревнований во французском месте Val de Reuil. Украинка подтвердила свой статус непосредственно во время турнира.

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Продолжила победный путь украинок

В финале за победу боролись сразу четыре спортсменки, которые преодолели высоту 1,86 метра. Однако лишь Геращенко смогла взять планку на высоте 1,90 метра, поэтому автоматически одержала победу, но на этом киевлянка не остановилась.

25-летняя украинская легкоатлетка пропустила высоту 1,93 и сразу перешла к 1,96 метра. Но такая цель Ирине не подчинилась. Для Геращенко это уже второй турнир за эту неделю. Она ранее участвовала на чемпионате Украины в Сумах, где получила "бронзу".

Что известно об Ирине Геращенко?

25-летняя двукратная чемпионка Европы среди молодежи (2015, 2017). Лучший результат легкоатлетки в прыжках в помещении – 1.97 метра на турнире в Сумах в 2019 году. Выше она прыгала только на соревнованиях в Германии на открытом воздухе того же года – 1.99.

Она оставила на второй позиции чемпионку Олимпиады и чемпионку мира по многоборью Нафиссату Тиам. Бельгийка завершила соревнования с результатом 1,86 метра и разделила вторую ступень пьедестала с Мирией Вукович из Черногории.

Какие следующие соревнования легкоатлетки? Скорее всего уже 5-7 марта Геращенко примет участие в соревнованиях в польском Торуне, где состоится чемпионат Европы по легкой атлетике.

Результаты

1. Ирина Геращенко (Украина) – 1.90 метра

2-3. Нафиссату Тиам (Бельгия) – 1.86 метра

2-3. Мария Вукович (Черногория) – 1.86 метра