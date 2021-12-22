Перенесенная Олимпиада-2020 открыла новых звезд украинского спорта. Одной из них стала Людмила Лузан. 24-летняя каноистка из Ивано-Франковска была настоящим "козырем в рукаве" сборной по гребле.

Вот это да! Первая мультимедалистка в каноэ: как спортсменка Лузан изменила историю Украины на Олимпиаде

Девушка принесла стране сразу две награды в Токио – "серебро" в каноэ-двойке на дистанции 500 метров и "бронзу" в каноэ-одиночке на 200 метрах.

Серебряный заплыв украинок на Олимпиаде-2020: видео

Из-за масштабной популяризации футбола мало людей знакомы с другими олимпийскими видами спорта, не исключением является и гребля. Выступление Людмилы заставило украинцев "загуглить" больше о любимом деле каноистки.

Благодаря такому выступлению Лузан получила честь быть знаменосцем Украины на церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио.

Призер Олимпиады показала всем последствия хлопотной работы накануне самых главных соревнований в карьере спортсменки.


Четверикова и Лузан – серебряные призеры Олимпиады-2020 / Getty Images

Переписала историю и побила рекорд

Успех Лузан дал возможность девушке переписать историю Украины на Олимпийских играх и побить несколько рекордов. Дебют каноэ в Токио стал триумфальным для Украины. Лузан с двумя наградами стала одной из двух спортсменок, которые завоевывали больше одной награды в этом виде спорта.

Лузан стала только третьей спортсменкой в гребле, которой удалось добыть больше одной медали на Олимпийских играх, а также первой каноисткой.

Достижения Лузан в 2021 году

  • В 2021 году Лузан выиграла три награды этапа Кубка мира в венгерском Сегеде.
  • Стала чемпионкой Европы в каноэ-одиночке на 500 метрах. Соревнования проходили в Познани (Польша).
  • Людмила стала первой украинкой, которой удалось получить за один чемпионат Европы аж четыре награды – 2 "золота" и по одному "серебру" и "бронзе". Раньше никому не покорялось подобное достижение на чемпионате Европы.
  • 24-летняя гребчиха продолжила приятно удивлять после прилета из Токио. Лузан завоевала две награды ("золото" и "бронзу") на Суперкубке международной федерации каноэ, который состоялся в американской Оклахоме.
  • Чемпионат мира в Дании тоже стал ярким периодом в карьере девушки. Лузан получила весь комплект наград. А ее "золото" в двойке с Анастасией Четвериковой стало историческим для Украины. До сих пор никто из украинок в гребле на каноэ не добывал медали на чемпионате мира.

Вторая часть сезона стала просто сказкой для Елены Стариковой. 25-летняя спортсменка взяла "серебро" Олимпиады-2020, хотя не так много людей отдавали предпочтение украинке. После Токио Елена в шаге от "бронзы" спринта, получила второе место на все том же Чемпионате Европы, но уже в кейрине. А год девушка завершила триумфом в Лиге чемпионов.

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  • Отметим, что на Чемпионате Европы Старикова принесла нашей стране единственную награду. Это была первая медаль Елены после "серебра" спринта на Олимпиаде-2020.
  • Это "серебро" стало для украинки уже восьмой наградой в карьере на уровне чемпионатов Европы. Своим вторым местом Елена переписала историю украинского велотрека. Старикова с 8-ю медалями стала самой титулованной украинкой в истории чемпионатов Европы.
  • 25-летняя спортсменка опередила в этом рейтинге Любовь Басову, в активе которой 7 наград.
  • Интересно, что накануне старта украинка перенесла болезнь, поэтому не подошла к соревнованиям в лучшей форме. Старикова осталась довольна тем, что поднялась на пьедестал.