Еще одна медаль Украины В полуфинале Елена Старикова в двух заездах подряд была на долю секунды быстрее по представительницу Гонконга Ли Хвейши. 25-летняя львовянка на финише показала преимущество в 0.040 и 0.128 секунды соответственно. Украинка благодаря фантастической форме вышла в финал, где будет бороться за олимпийское "золото". К темеУкраинка Старикова создала сенсацию на велотреке: фаворитка Олимпиады в ауте Грамотная тактика рекордсменки из Канады Соперницей нашей велогонщицы в финале спринта была рекордсменка мира из Канады Кейси Митчелл. Для получения звания олимпийской чемпионки девушкам нужно было выиграть в двух заездах. В первом заезде Старикова осторожно начала со спины и сделала ставку на коронный финиш. Но Кейси очень грамотно выстроила тактику и опередила Елену на 0.061 секунды. В следующем старте украинкенужно было только побеждать, чтобы сравнять счет в финальном противостоянии. Старикова сделала все от себя возможное, но победить сверхсерьезные соперницу не удалось. Браво! Елена Старикова на своем пути остала за спиной олимпийских чемпионок и завоевала "серебро" в спринте. Эта награда стала для Украины 19-й в Токио и первой для нашей страны в велоспорте на японской земле. Бронзовую медаль завоевала велогонщица из Гонконга Ли Хвейши. Она уверенно одержала победу над немкой Эммой Хинца. Напомним, что в кейрине обе украинкиотобрались в финал. Елена Старикова остановилась в шаге от медалей – 4 место в финале. Любовь Басова заняла 6 позицию, а в спринте вылетела из соревнований, проиграв в утешительном заезде за выход в 1/16 финала.