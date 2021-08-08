В полуфинале Елена Старикова в двух заездах подряд была на долю секунды быстрее по представительницу Гонконга Ли Хвейши. 25-летняя львовянка на финише показала преимущество в 0.040 и 0.128 секунды соответственно. Украинка благодаря фантастической форме вышла в финал, где будет бороться за олимпийское "золото".

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Соперницей нашей велогонщицы в финале спринта была рекордсменка мира из Канады Кейси Митчелл. Для получения звания олимпийской чемпионки девушкам нужно было выиграть в двух заездах.

В первом заезде Старикова осторожно начала со спины и сделала ставку на коронный финиш. Но Кейси очень грамотно выстроила тактику и опередила Елену на 0.061 секунды.

В следующем старте украинке нужно было только побеждать, чтобы сравнять счет в финальном противостоянии. Старикова сделала все от себя возможное, но победить сверхсерьезные соперницу не удалось.