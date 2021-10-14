"Остались только прекрасные впечатления"
Елена Старикова принесла Украине единственную медаль чемпионата Европы на велотреке в Гренхеме (Швейцария). Украинка стала второй в кейрине.
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Наша спортсменка могла дважды побывать на пьедестале. Но заняла досадное 4 место в спринте. В бронзовых заездах украинка уступила представительнице Франции Матильде Грос. Напомним, что именно в этой дисциплине Елена получила олимпийское "серебро" в Токио.
Что такое кейрин?Это гонка с ускорением. Впереди велогонщиков едет мотоцикл, который разгоняет спортсменов. Обгонять его нельзя. За 2,5 круга до финиша мотоциклист покидает трек. После этого участники начинают настоящую борьбу за победу – финальный спринт.
Спортсменка осталась довольна своим выступлением. Перед соревнованиями Елена заболела, поэтому подойти в лучшей физической форме к соревнованиям украинке не удалось. Старикова выступала уже в статусе серебряного призера Олимпиады. Украинка не хотела показать плохой результат.
От чемпионата Европы остались только прекрасные впечатления. Перед соревнованиями я перенесла болезнь, поэтому не слишком хорошо себя чувствовала. Откровенно говоря, было страшно ехать на этот чемпионат Европы. Не хотелось показать плохой результат. Поэтому я очень рада, что удалось получить серебряную награду в кейрине,
– рассказала украинская спортсменка.
Как Старикова стала второй в кейрине: смотрите видео
Елена Старикова – вторая в кейрине на чемпионате Европы / Фото UEC
Когда же украинцы снова смогут увидеть Старикову на соревнованиях?
По словам Елены, впереди ее ждет Лига чемпионов, где состоится много этапов. Об этих соревнованиях Старикова еще раньше рассказывала в эксклюзивном интервью Спорт 24.
Елену пригласили на престижные соревнования в Лигу чемпионов, где будут соревноваться лучшие велогонщицы мира. Лига будет разделена на этапы, которые пройдут в разных странах. Туда очень сложно попасть, ведь зовут только 18 лучших велогонщиц планеты. Такой опыт станет новым в карьере Стариковой.
Соревнования стартуют в начале ноября 2021 года, а завершаются ориентировочно в декабре. Туда отбираются только 18 лучших гонщиц планеты, туда сложно попасть. Будут новые правила и заезды. Для меня такой новый опыт будет очень интересным и нужным. Поэтому нужно тренироваться, чтобы поддерживать форму,
– отмечала Елена об интересном опыте в карьере.
На официальном сайте UCI Champions League опубликован график стартов.
- Раунд 1: Майорка (Испания) – 6 ноября
- Раунд 2: Паневежис (Литва) – 27 ноября
- Раунд 3 – 4: Лондон (Великобритания) – 3 – 4 декабря
- Раунд 5: Тель-Авив (Израиль) – 11 декабря