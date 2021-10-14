"Остались только прекрасные впечатления"

Елена Старикова принесла Украине единственную медаль чемпионата Европы на велотреке в Гренхеме (Швейцария). Украинка стала второй в кейрине.

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Наша спортсменка могла дважды побывать на пьедестале. Но заняла досадное 4 место в спринте. В бронзовых заездах украинка уступила представительнице Франции Матильде Грос. Напомним, что именно в этой дисциплине Елена получила олимпийское "серебро" в Токио.

Что такое кейрин? Это гонка с ускорением. Впереди велогонщиков едет мотоцикл, который разгоняет спортсменов. Обгонять его нельзя. За 2,5 круга до финиша мотоциклист покидает трек. После этого участники начинают настоящую борьбу за победу – финальный спринт.

Спортсменка осталась довольна своим выступлением. Перед соревнованиями Елена заболела, поэтому подойти в лучшей физической форме к соревнованиям украинке не удалось. Старикова выступала уже в статусе серебряного призера Олимпиады. Украинка не хотела показать плохой результат.

От чемпионата Европы остались только прекрасные впечатления. Перед соревнованиями я перенесла болезнь, поэтому не слишком хорошо себя чувствовала. Откровенно говоря, было страшно ехать на этот чемпионат Европы. Не хотелось показать плохой результат. Поэтому я очень рада, что удалось получить серебряную награду в кейрине,

– рассказала украинская спортсменка.

Как Старикова стала второй в кейрине: смотрите видео

Это был первый большой старт Стариковой после Олимпийских игр в Токио. Не так сложно возвращаться к работе физически, как морально. Ведь после прилета из Токио дала себе немного времени на отдых,

– отметила Елена. На чемпионате Европы дважды обидчицей Елены стала немецкая велогонщица Лея Софи Фридрих. Сначала она была быстрее украинки в полуфинале спринта. А уже в финальном заезде кейрина благодаря контратаке опередила Старикову и стала чемпионкой Европы в этой дисциплине. "Немка была подготовлена лучше, чем я" Елена отметила, что на чемпионат Европы в Швейцарию съехались только самые сильные спортсменки. На чемпионате Европы собрались только лучшие спортсменки. Ощутила на себе огромную конкуренцию во время заездов. Почему дважды уступила немке Фридрих? Представительница Германии подошла к старту в прекрасной форме, лучшей, чем была у меня. Софи была очень сильно подготовлена,

– ответила серебряный призер из Украины. После серебряного заезда в СМИ распространилась информация, что якобы второе место Елены стало для нее уже 8-й наградой на уровне чемпионата Европы. Такой результат позволил ей стать самой титулованной украинкой в соревнованиях на велотреке. 25-летней представительнице Львовской области удалось превзойти рекорд Любовь Басовой, в активе которой 7 медалей. Старикова же заявила, что впервые слышит то, что побила такой рекорд и получила звание лучшей. Елена не следит за такими показателя. Ее задача выступать и получать награды под "сине-желтым" флагом.



Елена Старикова – вторая в кейрине на чемпионате Европы / Фото UEC

Когда же украинцы снова смогут увидеть Старикову на соревнованиях?

По словам Елены, впереди ее ждет Лига чемпионов, где состоится много этапов. Об этих соревнованиях Старикова еще раньше рассказывала в эксклюзивном интервью Спорт 24.

Елену пригласили на престижные соревнования в Лигу чемпионов, где будут соревноваться лучшие велогонщицы мира. Лига будет разделена на этапы, которые пройдут в разных странах. Туда очень сложно попасть, ведь зовут только 18 лучших велогонщиц планеты. Такой опыт станет новым в карьере Стариковой.

Соревнования стартуют в начале ноября 2021 года, а завершаются ориентировочно в декабре. Туда отбираются только 18 лучших гонщиц планеты, туда сложно попасть. Будут новые правила и заезды. Для меня такой новый опыт будет очень интересным и нужным. Поэтому нужно тренироваться, чтобы поддерживать форму,

– отмечала Елена об интересном опыте в карьере.

На официальном сайте UCI Champions League опубликован график стартов.