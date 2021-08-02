Сильный ливень не помеха

Осложнял выступление в полуфиналах дождь, который начался в Токио. В таких условиях украинкам пришлось пробежать дистанцию 400 метров с барьерами.

К слову Ленур Темиров обидно уступил в борьбе за бронзовую медаль Олимпиады-2020

По итогам полуфинальных забегов Рыжикова показала седьмое время – 54,23 секунды, а Ткачук заняла последнее проходное восьмое место – 54,25 секунды.

И Анна Рыжикова, и Виктория Ткачук прошли по времени – впервые в истории Олимпиад Украина будет иметь сразу двух представительниц в финале этой дисциплины.