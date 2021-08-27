Еще одна награда в Швейцарии Сразу две легкоатлетки представляли Украину в беге на 400 метров с барьерами – Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. Анна продемонстрировала хороший старт и замкнула тройку лидеров. К теме Магучих после Олимпиады стала второй на Бриллиантовой лиге в Швейцарии Время 31-летней легкоатлетки составило 54,32 секунды. Победу же одержала голландка Фемке Бол, которая в феерическом стиле пробежала последние метры и опередила американку Шамьер Литтл. Представительница США стала второй. Другая украинка Ткачук прибежала последней – 8 место (56.53). Результаты в беге на 400 метров с барьерами 1. Фамке Бол (Нидерланды) – 53,05 2. Шамьер Литтл (США) – 53,78 3. Анна Рыжикова (Украина) – 54,32 ... 8. Виктория Ткачук (Украина) – 56.53 Еще две медали для Украины на Бриллиантовой лиге получили прыгуны в высоту – Ярослава Магучих и Андрей Проценко ("бронза"). Следующий этап Бриллиантовой лиги состоится 28 августа в Париже (Франция).