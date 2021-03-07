В воскресенье, 7 марта, прыгуньи в высоту соревновались за медали чемпионата Европы по легкой атлетике в Торуне (Польша). Ярослава Магучих и Ирина Геращенко взяли "золото" и "серебро" главного старта зимнего сезона.

Легкое начало

Сразу три украинки вышли в сектор для прыжков в высоту, чтобы определить тройку призеров. Главные надежды украинские сторонники возлагали на плечи Ярославы Магучих, Юлии Левченко и Ирины Геращенко.

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Магучих и Геращенко довольно спокойно пробились в финальную часть чемпионата Европы. А вот у Левченко возникли трудности. Украинская прыгунья только с третьей попытки взяла высоту 1.91 и вышла в финал.

Девушки начали соревнования на высоте 1.80. Магучих стала единственной из прыгуний, которая пропустила эту высоту и решила стартовать на 1.85. Абсолютно все девушки с легкостью взяли 1.80 метра.

Магучих, Левченко и Геращенко идеально с запасом взяли 1.85 и 1.89. Британка Эмили Бортвик стала единственной среди легкоатлеток, которая вылетела из борьбы за награды в планке на 1.89.

Первые проблемы украинок

Первые проблемы у украинок начались на 1.92 метра. Магучих решила пропустить эту высоту и вести игру за награды уже на более серьезных высотах. Довольно большие трудности были у Геращенко. Ирина лишь с третьей попытки покорила планку, а вот ее подруга Юлия очень чисто с первого прыжка прошла 1.92.

Трудности Ирины продолжились и на следующей высоте 1.94. Казалось, что киевлянка пройдет высоту, но не хватило считанных сантиметров для хорошего прыжка. Магучих, которая была одной из фавориток соревнований, с огромным запасом взяла высоту. Левченко тоже идеально с первой попытки справилась с задачей. Геращенко разозлилась сама на себя и на эмоциях покорила 1.94 с третьей попытки.

Четыре легкоатлетки продолжили борьбу за медали, три из них были украинки. Лишь одна финка Элла Юннила вмешалась среди представительниц Украины.

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Досадный вылет Левченко и невероятная финка

Какое чудо создала Геращенко на высоте 1.96. С первой попытки 25-летняя легкоатлетка взяла показатель. Однако что-то невероятное творила финская спортсменка, которая тоже с первой попытки покорила высоту. Магучих пропустила эту высоту, а вот ее партнерша по команде Левченко не смогла улучшить свой результат из Глазго, остановившись на высоте 1.94.

Геращенко с личным рекордом взяла 1.98. Не подвела и Ярослава. А вот 22-летняя финка не сумела взять эту высоту и осталась на третьем месте.

Жаркая борьба за звание чемпионки

Борьба за "золото" разгорелась между двумя украинками – Магучих и Геращенко. Ярослава взяла высоту 2.00 и уже одной рукой надела на себя медаль высшей пробы. Ирина так за три прыжка не смогла взять и впервые в карьере получила награду чемпионата Европы. Польская земля принесла Ирине сразу "серебро".

Thumbs up!



Yaroslava Mahuchikh cleared 2.00m to win the high jump before a very close third attempt at 2.07m!



Her first major senior title and surely not her last! pic.twitter.com/swqKeqvOqw — European Athletics (@EuroAthletics) March 7, 2021

Сразу три украинки вошли в топ-4 лучших прыгуний в высоту. Магучих единственной продолжила соревнования и поставила высоту 2.07, который является рекордом чемпионата Европы. Однако все попытки были неудачными.

Ярослава Магучих – чемпионка Европы по прыжкам в высоту в Торуне.

Результаты

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2.00

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1.98

3. Элла Юннила (Финляндия) – 1.96

4. Юлия Левченко (Украина) – 1.94