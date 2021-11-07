Поздравление только от лучшего

Василий Ломаченко не обошел стороной победу Юрия Захареева на взрослом чемпионате мира по боксу. Именитый боксер поздравил нового чемпиона мира из Украины.

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Ломаченко выложил на своей странице в инстаграме видеообращение, в котором поздравил Юрия и его тренера с успешным выступлением. Он пожелал им здоровья и получения только самых высоких достижений в боксе.

Хочу поздравить Юрия Захареева с отличным выступлением на чемпионате мира по боксу среди взрослых, а также его тренера. Хочу пожелать крепкого здоровья, сил, терпения и завоевания высшей спортивной награды – олимпийского золота,

– сказал Ломаченко.

Видеообращение Ломаченко

Также Василий в подписи к видео призвал всех присоединиться к поздравлениям и от чистого сердца пожелать чего-нибудь нашему чемпиону.

Отметим, что Захарееву удалось превзойти рекорд Ломаченко. Юрий завоевал звание чемпиона мира в свои 19 лет. Василий получил этот титул, когда ему исполнился 21 год. Захареев стал в один ряд с Ломаченко, Усиком, Шелестюком и Хитровым. Последний чемпионский титул получил Александр Хижняк в 2017 году, который на Олимпиаде-2020 принес Украине серебро.

Захареев стал чемпионом мира