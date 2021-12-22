Перенесена Олімпіада-2020 відкрила нових зірок українського спорту. Однією з них стала Людмила Лузан. 24-річна каноїстка з Івано-Франківська була справжнім "козирем у рукаві" збірної з веслування.

Оце так Перша мультимедалістка у каное: як веслувальниця Лузан змінила історію України на Олімпіаді

Дівчина принесла країні відразу дві нагороди у Токіо – "срібло" у каное-двійці на дистанції 500 метрів та "бронзу" у каное-одиночці на 200 метрах.

Срібний заплив українок на Олімпіаді-2020: відео

Через масштабну популяризацію футболу мало людей знайомі з іншими олімпійськими видами спорту, не виключенням є веслування. Виступ Людмили змусив українців "загуглити" більше про улюблену справу каноїстки.

Завдяки такому виступу Лузан отримала честь бути прапороносцем України на церемонії закриття Олімпійських ігор у Токіо.

Призерка Олімпіади показала усім наслідки клопіткої роботи напередодні найголовніших змагань у кар'єрі спортсменки.


Четверікова та Лузан – срібні призерки Олімпіади-2020 / Getty Images

Переписала історію та побила рекорд

Успіх Лузан дав можливість дівчині переписати історію України на Олімпійських іграх та побити декілька національних рекордів. Дебют каное у Токіо став тріумфальним для України. Лузан із двома нагородами стала однією із двох спортсменок, які завойовувала більше однієї нагороди в цьому виді спорту.

Лузан стала лише третьою веслувальницею, якій вдалося здобути більше однієї медалі на Олімпійських іграх, а також першою каноїсткою.