Победный дубль украинок
В прыжках в высоту победила украинка Ирина Геращенко, а чемпионка Европы Ярослава Магучих заняла второе место. Обе украинки показали не самый высокий результат (1.92 м). Ирина оказалась первой из-за меньшего количества попыток.
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Третье место с прыжком в 1,87 метра досталось представительнице Швейцарии Саломе Ланг.
Знаменитая россиянка Мария Ласицкене, трехкратная чемпионка мира, показала лишь 7-й результат (1.80 м), выступая под нейтральным флагом.
Прыжок Геращенко
Прыжок Магучих