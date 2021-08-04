Хороший результат от украинок Сразу две украинкиотобрались и в финальный забег –Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. Украинские бегуньи противостояли лучшей легкоатлетки мира на этой дистанции. ИнтересноРазочарована своими прыжками, – Бех–Романчук про 5 место в финале Олимпиады–2020 Девушки ровно преодолели всю дистанцию и финишировали рядом в финальном протоколе – Рыжикова стала 5–й, а Ткачук –6–я. Важно! Впервые в истории Олимпиад Украина будет иметь сразу двух представительниц в финале этой дисциплины. Первых две позиции заняли американки. Олимпийской чемпионкой с мировым рекордом стала Сидни Маклафлин. Сразу за ее спиной расположила ее партнерша по сборной далай–ламы Муххамад. Тройку призеров замкнула представительница Нидерландов Фемке Бол. Отметим, что украинка Ткачук завершила дистанцию с новым личным рекордом. Призеры забега 1. Сидни Маклафлин – 51.46 2. Далайла Муххамад – 51.58 3. Фемке Бол – 52.03 ... 5. Анна Рыжикова (Украина) – 53.48 6. Виктория Ткачук – 53.79