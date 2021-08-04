Хороший результат от украинок Сразу две украинки отобрались и в финальный забег – Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. Украинские бегуньи противостояли лучшей легкоатлетки мира на этой дистанции.

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Девушки ровно преодолели всю дистанцию ​​и финишировали рядом в финальном протоколе – Рыжикова стала 5–й, а Ткачук – 6–я. Важно! Впервые в истории Олимпиад Украина будет иметь сразу двух представительниц в финале этой дисциплины.

Первых две позиции заняли американки. Олимпийской чемпионкой с мировым рекордом стала Сидни Маклафлин. Сразу за ее спиной расположила ее партнерша по сборной далай–ламы Муххамад. Тройку призеров замкнула представительница Нидерландов Фемке Бол. Отметим, что украинка Ткачук завершила дистанцию ​​с новым личным рекордом.