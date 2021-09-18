Исторический успех украинок
Серебряные олимпийские призеры из Украины продолжили свой триумфальный путь в Дании. 18 сентября украинский дуэт Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой просто разорвал всех соперниц и стал лучшим.
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Украинки с первым временем квалифицировались в финал каноэ-двоек, где снова не дали себя опередить. Наши девушки воспользовались тем, что страны-соперницы не заявили на чемпионат мира всех своих лидеров. Это не умаляет заслугу Людмилы и Анастасии.
Белорусские спортсменки стали главными конкурентками украинок в борьбе за "золото". Лузан и Четверикова показали лучшее время 1:55.85, переплюнув белорусок только на 1.26 секунды. Тройку призеров замкнули представительницы Кубы.
Каноэ-двойка. 500 метров, женщины
- Украина – 1:55.85
- Беларусь – 1:57.12
- Куба – 1:57.70