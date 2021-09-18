Исторический успех украинок

Серебряные олимпийские призеры из Украины продолжили свой триумфальный путь в Дании. 18 сентября украинский дуэт Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой просто разорвал всех соперниц и стал лучшим.

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Украинки с первым временем квалифицировались в финал каноэ-двоек, где снова не дали себя опередить. Наши девушки воспользовались тем, что страны-соперницы не заявили на чемпионат мира всех своих лидеров. Это не умаляет заслугу Людмилы и Анастасии.

Белорусские спортсменки стали главными конкурентками украинок в борьбе за "золото". Лузан и Четверикова показали лучшее время 1:55.85, переплюнув белорусок только на 1.26 секунды. Тройку призеров замкнули представительницы Кубы.

Вау! Лузан и Четверикова – чемпионки мира на дистанции 500 метров в каноэ-двойке. Девушки получили историческую для Украины награду. До сих пор никто из украинок в гребле на каноэ не получал медали на чемпионате мира.

Каноэ-двойка. 500 метров, женщины