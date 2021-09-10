Всего 0.06 секунды между двумя украинками

Украинки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук сумели по результатам сезона отобраться в финал Бриллиантовой лиги, который прошел в Цюрихе (Швейцария). Легкоатлетки показали, что такое настоящая жажда победы.

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Анна и Виктория устроили между собой дуэль за место на пьедестале на дистанции 400 метров с барьерами. Первую половину дистанции лучше преодолела Ткачук, но ближе к финишу добавила Рыжикова. Лидером забега стала фаворитка старта нидерландка Фемке Бол. Сразу за ее спиной бежала американка Шамьер Литтл.

Поэтому судьба "бронзы" решалась между двумя украинками. Кому же отдать третье место определили лишь благодаря фотофинишу. Рыжикова опередила подругу по команде лишь на 0.06 секунды – 53.70.



Фотофиниш забега / Скриншот с официального сайта Бриллиантовой лиги

К слову. Виктория Ткачук финишировала четвертой со временем 53.76 – это ее личный рекорд.

Видео безумного забега с участием украинок