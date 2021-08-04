Вторая "бронза" в женской борьбе
Соперницей украинки в схватке за бронзовую награду Олимпиады стала борчиха из Латвии Анастасия Григорьева. Первое очко получила соперница Коляденко.
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Украинка быстро вытолкнула соперницу за пределы и сравняла счет – 1:1. Именно с такими цифрами на табло завершился первый период.
Коляденко больше стремилась идти в атаку, но красиво действовала в обороне Григорьева. Ирина за две минуты до завершения бронзового финала хорошо захватила ногу латвийки и получила еще одно очко (2:1). Украинка увеличила преимущество до 3:1. Очень собранную борьбу демонстрировала Ирина, которая преобладала на ковре.
Ирина Коляденко получила вторую "бронзу" в женской борьбе для Украины в Токио.
Как боролась Коляденко в Токио
- Первых два поединка стали легкой прогулкой для Ирины. В 1/8 финала Коляденко прижала обеими лопатками к ковру соперницу и победила на туше нигерийку Аминат Аден.
- В четвертьфинале Ирина встретилась с представительницей Китая Цзя Лун. Этот поединок закончился даже еще быстрее, чем против Аден. Украинка перевела оппонентку в партер и дожала китаянку на туше.
- А вот в полуфинале победный путь Ирины прервался. Соперницей украинской борчихи стала Айсулуу Тинибекова из Кыргызстана. Соперница уверенно доминировала на протяжении всей схватки и закономерно вышла в финал Олимпиады-2020 (10:0).