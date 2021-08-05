Украинская спортсменка с первого места вышла в финальный заплыв на 200 метров каноэ. Людмила Лузан лишь на последних метрах вырвала награду для Украины.

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24–летняя украинка уже с первых метров шла среди лидеров – 4 место. С каждым метром Людмила добавляла в скорости и вела борьбу за представительницей Польши за бронзовую медаль. Лидерство уверенно захватила американка Невин Харрисон. Спортсменка из США стала олимпийской чемпионкой в ​​Токио.

"Серебро" взяла каноистка из Канады Венсан-Лапуант Лоренс. А вот судьбу третьего места решил лишь фотофиниш. Борьба за награду вела украинка и полька. За несколько секунд были обнародованы окончательные результаты – Людмила Лузан стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров на каноэ.