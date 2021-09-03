В прыжках в высоту Ярослава Магучих заняла первое место с результатом 2.02 м. Украинка опередила своих главных конкуренток Николу Макдермотт из Австралии и россиянку Марию Ласицкене.

К слову Как Магучих и Рыжикова Бриллиантовую лигу в Швейцарии разрывали: видео

Ярослава попыталась взять высоту на 2.04 м, но ее не преодолела, однако и прыжка на 2.02 м хватило для победы.

В Брюсселе также выступали еще две украинские прыгуньи в высоту. Ирина Геращенко заняла 4 место, а Юлия Левченко – 8-е.

Предварительный этап Бриллиантовой лиги для Магучих

На этапе Бриллиантовой лиги в Париже Ирина Геращенко заняла третье место, а Ярослава Магучих впервые за два года оказалась вне подиума.

Магучих заняла лишь 5 место с результатом 1.95 м. Такой же результат показала Ирина Геращенко, но она стала третьей, потому что взяла высоту с первой попытки, а Магучих – только с третьей. Победителем в секторе для прыжков в высоту стала Никола Макдермотт из Австралии, взявшая 1.98 м.