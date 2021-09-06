Украинский поединок в Польше
Украинки в хорошем настроении подходят к финалу Бриллиантовой лиги, который состоится в швейцарском Цюрихе. Виктория Ткачук с результатом 54.18 секунды стала победительницей забега на 400 метров с барьерами.
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Ткачук с третьим лучшим временем в карьере опередила американку Нненю Хейли лишь на 0.03 секунды. А другую украинку Анну Рыжикову – на 0.07.
Обе украинки взобрались на подиум – Ткачук праздновала победу, а Рыжикова взяла "бронзу".
Результаты бега на 400 метров с барьерами
- Виктория Ткачук (Украина) – 54.18
- Нненя Хейли (США) – 54.21
- Анна Рыжикова (Украина) – 54.25
Интересно, что Ткачук во второй раз с 2015 года стала лучше своей напарницы по команде. Впервые Виктория стала быстрее на чемпионате Украины в 2015 году. Анна Рыжикова выиграла 14 очных забегов, в том числе 12 последних (с 2018 года)