Украинки преодолевали дистанцию в 500 метров и показали время 1 минута 57,499 секунды. Первыми пришли китаянки, а третьими канадки. Последней финишировала команда Олимпийского комитета России.
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Как проходила "серебряная" для Украины гонка
Украинки сразу вырвались в лидеры. Однако, китаянок так и не сумели догнать на финише. Правда, были почти на 1,5 секунды быстрее чем третье место.
Итак, результаты тройки лидеров следующие:
- Китай (Шю Шишао и Сан Мангья) - 1:55.495
- Украина (Людмила Лузан и Анастасия Четверикова) - 1:57.499
- Канада (Лоуренс Винсент-Лапоент и Кэти Винсент) - 1:59.041
Поскольку женское каноэ на этой Олимпиаде представлено впервые, то китаянки показали лучшее олимпийское время.
Также в финал прошли Германия, Венгрия, Куба, Молдова и ОКР. Немцы и венгры от первого места отстали более чем на 4 секунды, а кубинки и молдаванки – на более чем 6. Кроме того, команда России вообще провалилась – пришли на более чем 9 секунд позже олимпийских чемпионов.
Результаты женских каноэ-двоек на Олимпиаде-2020 / Скриншот 24 канала
Счастливые Люда и Настя
В комментарии после гонки девушки были очень довольны. Правда, добавили: еще есть потенциал, поэтому в ближайшее время от них можно ожидать большего. А на следующей Олимпиаде в Париже вполне можно рассчитывать и на золотую медаль.
Церемония награждения: украинки получили свои серебряные медали / Скриншот 24 канала
Свой успех девушки объяснили просто – "мы делаем свою работу".
Интересный момент на Олимпиаде-2020: спортсменки награждали друг друга / Скриншот 24 канала
Вторая медаль Людмилы Лузан в Токио
Ранее Людмила Лузан выборола "бронзу". Она соревновалась на дистанции 200 метров на каноэ-единице.
Интересно, что украинка завоевала эту награду лишь на последних метрах. Более того, судьбу третьего места определил фотофиниш.
В целом Украина на Олимпиаде-2020 уже имеет 15 медалей – 1 "золото", 4 "серебра" и 10 бронзовых наград. В командном зачете "сине-желтые" занимают 40 место, а по числу медалей – 16-е.
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