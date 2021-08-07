Украинки преодолевали дистанцию ​​в 500 метров и показали время 1 минута 57,499 секунды. Первыми пришли китаянки, а третьими канадки. Последней финишировала команда Олимпийского комитета России.

К теме Кажется, будто это сон, – украинка Лузан о своей первой медали Олимпийских игр

Как проходила "серебряная" для Украины гонка

Украинки сразу вырвались в лидеры. Однако, китаянок так и не сумели догнать на финише. Правда, были почти на 1,5 секунды быстрее чем третье место.

Итак, результаты тройки лидеров следующие:

Китай (Шю Шишао и Сан Мангья) - 1:55.495

Украина (Людмила Лузан и Анастасия Четверикова) - 1:57.499

Канада (Лоуренс Винсент-Лапоент и Кэти Винсент) - 1:59.041

Поскольку женское каноэ на этой Олимпиаде представлено ​​впервые, то китаянки показали лучшее олимпийское время.

Также в финал прошли Германия, Венгрия, Куба, Молдова и ОКР. Немцы и венгры от первого места отстали более чем на 4 секунды, а кубинки и молдаванки – на более чем 6. Кроме того, команда России вообще провалилась – пришли на более чем 9 секунд позже олимпийских чемпионов.



Результаты женских каноэ-двоек на Олимпиаде-2020 / Скриншот 24 канала

Счастливые Люда и Настя

В комментарии после гонки девушки были очень довольны. Правда, добавили: еще есть потенциал, поэтому в ближайшее время от них можно ожидать большего. А на следующей Олимпиаде в Париже вполне можно рассчитывать и на золотую медаль.



Церемония награждения: украинки получили свои серебряные медали / Скриншот 24 канала

Свой успех девушки объяснили просто – "мы делаем свою работу".



Интересный момент на Олимпиаде-2020: спортсменки награждали друг друга / Скриншот 24 канала

Вторая медаль Людмилы Лузан в Токио

Ранее Людмила Лузан выборола "бронзу " . Она соревновалась на дистанции 200 метров на каноэ-единице.

Интересно, что украинка завоевала эту награду лишь на последних метрах. Более того, судьбу третьего места определил фотофиниш.

В целом Украина на Олимпиаде-2020 уже имеет 15 медалей – 1 "золото", 4 "серебра" и 10 бронзовых наград. В командном зачете "сине-желтые" занимают 40 место, а по числу медалей – 16-е.