Для 19-летнего Захареева это был дебютный чемпионат мира по боксу. Однако он достаточно уверенно дошел до финала. А уже в финале победил 28-летнего россиянина Вадима Мусаева.

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Захареев одержал победу единогласным решением судей после трех раундов. Только во втором раунде один из судей отдал победу россиянину, в то время как остальные – украинцу.

За свою победу Захареев получил золотую медаль и 100 тысяч долларов.

Это первая победа украинских боксеров на чемпионате мира с 2017 года. Тогда с золотой наградой вернулся Александр Хижняк.