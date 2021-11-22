Захареев: Родители не смотрят поединки

Один из первых вопросов, адресованных Юрию, был о призах в 100 тысяч долларов, которые он получил за победу на чемпионате мира.

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Пока чемпион не нашел им назначение. Но заверил, что поделится с тренером Игорем Юрескулом, который привел его к триумфу.

Также боксер в ожидании автомобиля, который обещали ему подарить за победу в Сербии.

После победы на чемпионате мира на плечи Захареева свалилась слава. Болельщики и журналисты в очереди к украинскому дарованию.

Перспективный боксер признался, что после "золота" его жизнь полностью изменилась. В новой жизни нашлось место как плюсам, так и минусам.

Что изменилось? Стал популярнее. Многие приглашают приехать, подходят сфотографироваться, получить автограф. Мне это нравится, но также это утомительно,

– сказал боксер.

Юрий рассказал, что не испытывает давления из-за того, что теперь от него будут ждать только побед. Также он не придает значения "хейтерам", хоть и читает все комментарии о себе. С улыбкой говорит, что "пока все комментарии хорошие".



Захареев раздавал автографы даже во время интервью / Фото 24 канала

Помимо бокса Захареев любит отдыхать с друзьями. Боксер отправляется в поездку, когда выпадает возможность отдохнуть целую неделю.

Также Юрий учится в Измаильском институте. В будущем не исключает, что станет тренером, но сейчас на первом месте – бокс.

"Учусь на тренера. Вижу в будущем себя тренером по боксу", – признался чемпион мира.

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Как это часто бывает в боксерских семьях, родители Юрия не смотрят его поединки вживую.

Родители смотрят поединки, но только не тогда, когда идет прямая трансляция. Ни мама, ни папа. Смотрят только после того, как я отбоксировал,

– заявил Захареев.

Что интересно, сам боксер тоже не любит просматривать свои предыдущие бои. Это дело он доверяет тренеру Юрескулу.

"Не смотрю свои поединки. Зачем? Для этого есть тренер, который увидит все мои ошибки. Он мне подскажет, что мне исправить", – отметил боксер.

Юрий сотрудничает только с одним тренером, но говорит, что идет к тому, чтобы увеличить команду и иметь новых специалистов.

Почему любительский бокс тяжелее профессионального

В 19 лет Захареев показывает взрослый подход к боксу. В частности, боксер заверил, что не волнуется перед поединком, а наоборот – чувствует себя на ринге уверенно, несмотря на статус боя.

"Я вышел и уверенно чувствую себя. Уравновешенно вышел на ринг и сделал свою работу. Никакого волнения. Есть тренеры, которые делают мне подсказки как делать, и я делаю", – сказал Юрий.



Юрий Захареев / Фото 24 канала

На любительском уровне Захарееву приходится сражаться с разными соперниками. Украинец рассказал, что изучает каждого оппонента на тренировках и пытается подстроиться.

"Это мы нарабатываем с тренером "на лапах" перед боем. Пытаемся приблизительно сделать манеру соперника и так под него подделать", – сказал Юрий.

Сам Захареев – универсальный боксер, потому что любит драться как на ближней дистанции, так и на дальней.

Хотя он еще не пробовал свои силы в профессиональном боксе, но убежден, что в любителях драться труднее.

Любительский бокс тяжелее профессионального. В профессионалах нужно готовиться под одного соперника. В любителях же у каждого соперника разный стиль и манера. С каждым нужно выходить, и с каждым по-разному выходит. Не так, что ты вышел против одного соперника и 4 – 8 раундов только с ним работаешь. А здесь каждый бой другой соперник – три раунда по три минуты. У тебя 3 раунда, за которые нужно выложиться на 100%,

– отметил Юрий.

Выбирая тактику на бой, по словам Юрия, важно понять, на какой дистанции боксирует соперник.

"Здесь зависит от того, какой соперник и как он вообще ведет свою манеру боя. Возможно, постоянно в ближнем бою работает, возможно, все время на дальней дистанции. Зависит от соперника, какую тактику под него подобрать", – добавил чемпион.

В любительском боксе бойцы проводят по 3 раунда, когда в профессионалах регламентировано 12 трехминуток. Как говорил Эрнест Хемингуэй: "Если вы хотите ощутить время, попробуйте провести на ринге хотя бы один раунд". Мы спросили Юрия, как длятся 3 минуты.

"Это зависит от того, насколько ты готов и сколько ты тренировался. Это твоя выносливость. Можно за первый раунд выложиться как за все три. Когда выходишь на ринг и втягиваешься, то не замечаешь, как эти три минуты пролетают", – резюмировал Захареев. .



Юрий Захареев / Фото 24 канала

В 2021 году на любительском уровне состоялись два больших боксерских события – Олимпийские игры-2020 и Чемпионат мира. На обоих первенствах Украина не осталась без медалей. Александр Хижняк принес Украине серебро Олимпиады, а Захареев стал чемпионом мира в Белграде.

Юрий признался, что не имел шансов поехать на Олимпийские игры в Токио.

Я физически не успевал попасть на Олимпиаду-2020. Вообще не думал о ней. Не был бы к ней готов,

– сказал боксер.

К счастью, Хижняк и Захареев выступают в разных весовых категориях – до 75 и до 71 килограмма соответственно. Следовательно, боксеры не конкуренты на Олимпиаде-2024 и могут принести Украине по одной медали. Оба заявляют, что стремятся взять "золото" в Париже.

Юрий признался, что ни разу не пересекался на ринге с Хижняком. Он прокомментировал скандальное поражение Александра в финале Олимпиады.

Напомним. В финале Олимпиады рефери засчитал Хижняку сомнительное, но легитимное поражение техническим нокаутом в поединке против бразильца Эберта Соузы.

"Хижняк поднялся и нормально чувствовал себя. Он чувствовал, что мог продолжить бой. Он поднялся и собрался…", – сказал Захареев в ответ на вопрос, справедливо ли поражение Хижняка.

Захареев: Не было ни перчаток, ни формы – ничего

После победы на чемпионате мира Юрий рассказал, что его первые тренировки были на улице. Боксер вспомнил, какими тяжелыми были первые шаги на пути к чемпионству.

Сначала, конечно, было тяжело. У нас тогда не было ни перчаток, ни формы – ничего! Нам помогали люди, покупали перчатки, форму и боксерки. Где-то родители помогали, покупая перчатки и шлемы. В период, пока мы росли над собой, на сборы ездили за свои деньги. Затем, когда начали расти, то есть начали выезжать на Украину и высшие соревнования – начали демонстрировать хорошие результаты, тогда нас взяла под опеку федерация, которая оплачивала нам поездки, платила стипендии и т.д.

– вспомнил Юрий.

Сейчас ситуация изменилась, и Захареев может тренироваться в гораздо лучших условиях. Боксер не прочь побывать в тренировочных лагерях других спортсменов. Когда мы попросили уточнить фамилию, то прогнозируемо услышали Ломаченко.

"Конечно, хотел бы попробовать. Посмотреть и научиться чему-то. Также набраться какого-то опыта. Хотелось бы побывать у Василия Ломаченко, посмотреть, как он занимается, и потренироваться вместе с ним",– сказал Захареев.

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Хотя Ломаченко и Захареев из Белгород-Днестровска, в зале или на тренировках не пересекались. Юрий вспомнил, как однажды на пляже видел тренировку Василия под пристальным наблюдением отца Анатолия Ломаченко.



Юрий Захареев / Фото 24 канала

Были в Затоке, когда на море занимались. Ломаченко тоже там занимался. Мы как-то бегали, и он с отцом занимался на пляже. Пробегали мимо и остановились, чтобы сфотографироваться с ним,

– рассказал уроженец Одесской области.

Захареев: У нас все получится

Захареев твердо настроен получить "золото" Олимпийских игр, и только после этого готов рассмотреть переход в профессионалы. Украинца даже не интересует звание самого молодого абсолютного чемпиона мира.

Пока он затруднился ответить на вопрос, в какой весовой категории будет выступать в будущем. Но заверил, что его не пугает отсутствие титульных боев у многих боксеров.

"У нас все получится", – оптимистично ответил Юрий.

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Захареев теоретически может выступать в нескольких весовых категориях, однако тогда ему придется заняться так называемой "весовой гонкой" – набирать или сбрасывать вес. Сейчас Юрий утверждает, что ему комфортно в 71 килограмме.

"Я должен по себе чувствовать, как у меня идет вес. Сбрасывается он легко или набирается… Я сейчас хорошо чувствую себя в своей весовой категории", – сказал боксер.

Захареев заверил, что болельщики не увидят его в кулачных боях или смешанных единоборствах. "Это не мое", – рассмеявшись, ответил чемпион.

Юрий заявил, что никогда не бывал в нокдауне или нокауте. Он гордо говорит, что пропускал тяжелые удары, но не падал.

Куда больно? Корпус еще можно выдержать, но если попадают в челюсть, когда находят именно точку, то человек падает…,

– отметил Юрий.

Он добавил, что нокаутировать соперника не так-то просто. С решающим ударом нужно быть осторожным, чтобы не получить травму.

"Здесь нужно быть аккуратным. Соперник ставит блок и полностью себя закрывает. В этот момент трудно найти ту точку, чтобы именно туда попасть. Главное не травмировать свои руки. Если соперник закроется и ты неудачно ударишь и повредишь руку – может измениться ход боя. Нужно думать и аккуратно подходить", – рассказал Захареев.

Довольно часто боксеры получают травмы во время поединка и вынуждены думать о том, как одержать победу с травмой.

Например. В октябре 2020 года Василий Ломаченко вышел с травмой плеча на ринг против Теофимо Лопеса и проиграл. Украинец потерял три титула чемпиона мира.

Захареев говорит, что выходит на ринг только с одной мыслью – о победе. Все остальное во время боя уходит на второй план.

Я выхожу на ринг и все – должен только выиграть. Если что-то болит, то уже на адреналине просто забывается. Ты выходишь и просто дерешься,

– рассказал Юрий.



Юрий Захареев / Фото 24 канала

В последнее время украинские спортсмены признавались, как отказывались от смены гражданства. Подобные предложения поступали Элине Светолиной, Александру Усику, Ярославе Магучих и другим.

Захареев ответил на наш вопрос о предложениях поменять гражданство. Боксер заверил, что не получал таких предложений.

Захареев: Бокс – не женский вид спорта

Юрий считает, что бокс – спорт больше для мужчин. Относительно женских боев у боксера есть категоричное мнение.

Это не дамский вид спорта. Когда ты смотришь – она должна быть женственной, а не ходить с синяками избитая, руки разбиты,

– заявил Захареев.

Также у Юрия четкая позиция касаемо тезиса "спорт вне политики".

"К политике мы не относимся", – лаконично ответил боксер.

В заключение Захареев поделился мыслями о победе Александра Усика над Энтони Джошуа. Юрий верит, что Усик победит и в реванше.

"Все держали кулаки за Усика. Джошуа – большой и имеет более длинные руки. Но он своими одиночными ударами ничего не сделал. Усик постоянно работал корпусом и прессинговал. Как видите – удары Усика прилетали точно в цель. Усик постоянно был в движении, и Джошуа не мог попасть в него.

Усик может еще лучше отбоксироваться в реванше. Может, даже нокаутирует Джошуа. В последних раундах первого боя он начал поджимать Джошуа к канатам. Если бы еще 10 – 15 секунд, возможно, нокаутировал бы", – резюмировал Захареев.