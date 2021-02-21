Украинские легкоатлеты выиграли четыре золота на чемпионате ABAF
В Стамбуле (Турция) состоялся чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) в помещении.
Источник:Pro Sport
Украинцам удалось завоевать сразу 14 наград, а 4 из них оказались высшей пробы. Ниже представляем вашему вниманию результаты представителей Украины.
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Мужчины
60 м
2. Александр Соколов (Днепропетровская обл.) - 6,72
3. Станислав Коваленко (Днепропетровская обл.) - 6,75
800 м
1. Олег Миронец (Черновицкая обл.) - 1.48,19
1500 м
3. Юрий Кищенко (Киев) – 3.46, 97
60 м з/б
3. Богдан Черномаз (Киев) - 7.89
Прыжки с шестом
2. Владислав Малыхин (Киевская обл.) – 5.50
3. Иван Еремин (Днепропетровская обл.) – 5.40
Женщины
400 м
2. Анна Рыжикова (Днепропетровская обл.) – 52,38
800 м
1. Светлана Жульжик (Ровенская обл.) - 2.05, 84
1500 м
2. Арина Демьянюк (Львовская обл.) – 4.17.19
60 м з / б
2. Анна Плотицына (Киевская обл.) - 8,19
Прыжки с шестом
1. Яна Гладийчук (Киев) - 4,60
2. Марина Килипко – Харьковская обл.) - 4,50
4 × 400 м
1. Украина (Алина Логвиненко, Виктория Ткачук, Анастасия Брызгина, Анна Рыжикова) – 3.38,16
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