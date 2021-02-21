В Стамбуле (Турция) состоялся чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) в помещении.

Украинцам удалось завоевать сразу 14 наград, а 4 из них оказались высшей пробы. Ниже представляем вашему вниманию результаты представителей Украины.

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Мужчины

60 м

2. Александр Соколов (Днепропетровская обл.) - 6,72

3. Станислав Коваленко (Днепропетровская обл.) - 6,75

800 м

1. Олег Миронец (Черновицкая обл.) - 1.48,19

1500 м

3. Юрий Кищенко (Киев) – 3.46, 97

60 м з/б

3. Богдан Черномаз (Киев) - 7.89

Прыжки с шестом

2. Владислав Малыхин (Киевская обл.) – 5.50

3. Иван Еремин (Днепропетровская обл.) – 5.40

Женщины

400 м

2. Анна Рыжикова (Днепропетровская обл.) – 52,38

800 м

1. Светлана Жульжик (Ровенская обл.) - 2.05, 84

1500 м

2. Арина Демьянюк (Львовская обл.) – 4.17.19

60 м з / б

2. Анна Плотицына (Киевская обл.) - 8,19

Прыжки с шестом

1. Яна Гладийчук (Киев) - 4,60

2. Марина Килипко – Харьковская обл.) - 4,50

4 × 400 м

1. Украина (Алина Логвиненко, Виктория Ткачук, Анастасия Брызгина, Анна Рыжикова) – 3.38,16