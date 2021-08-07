Успех Лузан дал возможность переписать историю Украины на Олимпийских играх и побить несколько национальных рекордов.

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Лузан стала мультимедалисткой в женском каноэ

Дебют каноэ состоялся именно на Олимпиаде-2020. Украинка Людмила Лузан получила две медали, став одной из двух спортсменок, которые получили больше одной награды в этом виде спорта.

Кроме украинской спортсменки, выиграть две награды удалось также канадке Лоренс Винсент-Ляпонт.

В итоге в зачете медалисток в каноэ Лузан и Винсент-Ляпонт имеют одинаковые результаты. Ведь канадская спортсменка опередила украинку в каноэ-одиночке, однако в каноэ-двойке финишировала третьей.

Больше ни одна каноистка не смогла получить больше одной медали на Олимпиаде в Токио.

Спортсменка побила национальный рекорд

Лузан также стала третьей спортсменкой, которой удалось получить больше одной медали на Олимпийских играх, а также первой каноисткой.

Справка. Больше всего медалей на Олимпиаде получила спортсменка Инна Осипенко-Радомская – 4.

Медали украинских спортсменок на Олимпиаде-2020: коротко

В финале гребли на одиночном каноэ 5 августа Людмила Лузан с результатом в 47.034 получила бронзовую награду.

А 7 августа спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выбороли "серебро" в гребле на каноэ-двойках. Им лишь доли не хватило до первого места – чуть больше 2 секунд.

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