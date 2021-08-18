Магучих довольна выступлением

Магучих была одной из надежд украинцев на награды и не подвела. В свои 19 лет Ярослава уже надела на свою шею первую олимпийскую бронзовую награду. Девушка не сдерживает эмоций радости после Олимпийских игр, которые стали для нее первыми в карьере.

Интересно прочитать От Баюл до "королевы высоты" Магучих: выступления Украины на Олимпиаде за время Независимости

Ярослава довольна, что удалось прилететь в Украину не с пустыми руками. Сложные условия да еще и разный часовой пояс не помешали Магучих взобраться на пьедестал.

Я рада, что выступила на Олимпийских играх да еще и завершила их с "бронзой" в руках. От Токио остались только положительные воспоминания, японцы очень хорошие люди. С адаптацией к часовому поясу было несколько тяжеловато. Но мы справились с этой проблемой, я довольна,

– рассказала спортсменка.

Ярослава призналась, что перед соревнованиями не думала, кто будет ее главными соперницами в борьбе за медали.