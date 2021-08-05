Еще в 2020 году Лузан опубликовала фотографию своей ладони после тренировки.

Мало у кого насколько сильно стираются руки, но я попадаю в то число избранных. Сразу скажу, ничего не помогает, ни другая намотка, ни какие-то перчатки, я испробовал все – результат не меняется. Просто надо перетерпеть и со временем руки адаптируются,

– рассказала Людмила Лузан.

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Гребчиха призналась, что она уже привыкла к этому.

"Максимально концентрируюсь на тренировке и не прислушиваюсь, что у меня что-то болит. Хотя, бывает, что слезы сами по себе капают. В общем, перематываю пластырем пальцы, мажу кремом, йодом и полный вперед. На пути к своей мечте ничто не остановит. Можно стерпеть эту временную боль ради побед", – написала Лузан.

Этот пост она сделала 28 мая 2020 года. 5 августа 2021 года Лузан стала бронзовым призером Олимпиады в гребле на каноэ на дистанции 200 метров. При этом пришлось использовать фотофиниш.