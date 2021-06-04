Лузан автоматически попала в финал, поскольку на Евро заявилось ровно девять девушек в этой дисциплине. Главной соперницей украинки была белоруска Алена Ноздрева – чемпионка мира и Европы в 2018-м и 2019 годах.

К слову игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020

Украинке удалось опередить Ноздреву, а также венгерку Вилаг Баллу, которая финишировала второй, более чем на шесть секунд. Финишное время Лузан – 2:07.235 минуты.

Результаты

Людмила Лузан (Украина) 2:07.235 минуты Вилаг Багга (Венгрия) 2:13.332 Алена Ноздрева (Беларусь) 2:13.345

Чемпионат Европы по гребле продолжается в польском городе Познань. 28 представителей участвующих в 28 видах программы соревнований.