Невероятное желание победить

25-летняя украинка остановилась в шаге от пьедестала в спринте, но проявила характер и взяла "серебро" в кейрине. В Швейцарии Елена Старикова стала единственным призером среди украинских спортсменов, которые приняли участие в чемпионате Европы в Швейцарии.

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Благодаря этой серебряной награде Елены Украина заняла 12 место в общекомандном медальном зачете. В кейрине Елена пробилась не без проблем. С первой попытки преодолеть стартовый раунд украинке не удалось. Но уже в отборочных заездах Старикова была одной из лучших. Во втором раунде украинка с третьим временем своего заезда квалифицировалась в финал (то есть попала в топ-6 гарантировано).

В финале кейрина Старикову опередила только немка Лея Софи Фридрих, которая на этом чемпионате Европы получила еще и "серебро" в спринте.

Интересно! В полуфинале спринта Старикова тоже обидно проиграла немке, поэтому продолжила бороться за третью позицию. В бронзовых заездах украинка проиграла представительнице Франции Матильде Грос.

Рекорд Стариковой

Это "серебро" стало для Стариковой уже восьмой наградой в карьере на уровне чемпионатов Европы. Своим вторым местом Елена переписала историю украинского велотрека. Старикова с 8-ю медалями стала самой титулованной украинкой в истории чемпионатов Европы.

25-летняя спортсменка опередила в этом рейтинге Любовь Басову, в активе которой 7 наград.

Это первая награда Стариковой после "серебра" спринта на Олимпиаде-2020. Отметим, что Старикову пригласили посоревноваться на женскую Лигу чемпионов, где соберутся только лучшие велогонщицы мира.