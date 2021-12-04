Быстрее олимпийской чемпионки

С каждым следующим этапом украинка Елена Старикова демонстрирует уже лучший результат в исторической Лиге чемпионов. На этот раз серебряному призеру Олимпиады-2020 удалось пробиться в финал кейрина и полуфинал спринта.

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Украинка готовилась к лондонскому этапу в холодном Львове, где есть единственный в Украине закрытый велотрек. Однако подготовка Елены приятно удивила даже комментаторов трансляции.

Старикова выехала на трек в третьем заезде кейрина. Вместе с ней участие приняла олимпийская чемпионка из Канады Келси Митчелл, которая в финале в Токио не дала Елене взять первое место в спринте.

Однако украинская велогонщица отлично на протяжении всего заезда держала лидерство и благодаря хорошему плану на гонку финишировала первой. На последнем круге представительница Украины показала великолепную скорость.

В битве с Фридрих 2:1 в пользу немки

Старикова пробилась в финал кейрина, хотя признавалась в большом интервью 24 каналу, что не слишком любит этот контактный вид. Украинка опередила Митчелл, которая финишировала третьей, на 0.202 секунды.

В решающем заезде украинка уступила лишь немке Леи Фридрих – 0.114 отставание от победительницы заезда. Снова это украинско-немецкое противостояние в Лиге чемпионов.



Елена Старикова / Фото UCI Champions League

Любимый спринт и поражение от будущей чемпионки

После чего Елена вышла на трек уже в любимом спринте. Старикова стала первой в заезде с соперницами из Канады и Японии.

В полуфинале ее ждал очень сложный экзамен. Соперницами украинской велогонщицы стали Эмма Гитце, которая была разъярена после падения в кейрине, и Матильда Грос. Если с представительницей Франции украинка справилась, то стремительное ускорение на финише не позволило Елене победить – Старикова финишировала второй с отставанием 0.049 секунды и не пробилась в финал спринта.

Отметим, что Елена проиграла будущей победительнице спринта, которая в финале одолела свою землячку Лею Фридрих. Гитце подтвердила свой статус лидера этой дисциплины в Лиге чемпионов.

К слову. Лондон принимает сразу два этапа Лиги чемпионов. Четвертый этап стартует 4 декабря.