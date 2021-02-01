В последние дни первого месяца 2021 года 30-31 января в Конча-Заспе состоялся чемпионат Украины по вольной борьбе среди женщин. Представительницы Львовской области собрали целую копилку из наград.

Источник: 24 канал

Соревнования были отборочными к чемпионату Европы и лицензионным турнирам на Олимпийские игры в Токио. Представительницы Львовской области получили аж 11 наград, из которых две были высочайшего качества. Чемпионками Украины стали Оксана Ливач (50 кг) и Кристина-Зоряна Демко (55 килограммов).

Примечательно: Хотелось доказать, что бронза на чемпионате мира не стала случайностью, – борец Оксана Ливач

11 наград для представительниц Львовщины

Титулованная 23-летняя Ливач уверенно победила Татьяну Заяц из Ровно и львовянку Богдану Ящук. В финале Оксана не оставила шансов Татьяне Профатиловой из Донецкой области.

Кристина-Зоряна Демко на пути к "золоту" в финале одолела представительницу Львовской области Александру Хоменец. Последняя соответственно завоевала "серебро" чемпионата Украины.

Борчихи Львовской области получили 3 серебряные награды и 6 бронзовых медалей. Кроме Хоменец "серебро" получили Татьяна Кит, которая в решающей схватке в категории до 57 килограммов, уступила Алине Грушиной (Киевская область). Еще одно второе место у опытной Аллы Черкасовой (до 68 килограммов). Чемпионка мира 2018 года проиграла Алине Бережной на туше.



Татьяна Кит слушает наставления тренера / Фото: Мария Костенко

Бронзовые медали завоевали: Богдана Ящук (до 50 килограммов), Мария Мартынчук (до 53 килограммов), София Боднар (до 59 килограммов), Юлия Ткач (до 62 килограммов), Манола Скобельская (до 65 килограммов) и Оксана Чудик (до 68 килограммов ).

Добавим, что недавно Ткач завоевала бронзовую медаль на Гран-при Франции в весовой категории до 62 килограмм.



Юлия Ткач на чемпионате Украины / Фото: Мария Костенко

50 килограммов

Оксана Ливач Татьяна Профатилова Вероника Москалева, Богдана Ящук

53 килограмма

Мария Винник Лилия Маланчук Лилия Горишня, Мария Мартынчук

55 килограммов

Кристина-Зоряна Демко Александра Хоменец Наталья Кливчуцкая, Анастасия Кравченко