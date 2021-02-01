Покорители вершин: львовские борчихи получили 11 наград на чемпионате Украины
В последние дни первого месяца 2021 года 30-31 января в Конча-Заспе состоялся чемпионат Украины по вольной борьбе среди женщин. Представительницы Львовской области собрали целую копилку из наград.
Источник: 24 канал
Соревнования были отборочными к чемпионату Европы и лицензионным турнирам на Олимпийские игры в Токио. Представительницы Львовской области получили аж 11 наград, из которых две были высочайшего качества. Чемпионками Украины стали Оксана Ливач (50 кг) и Кристина-Зоряна Демко (55 килограммов).
Примечательно: Хотелось доказать, что бронза на чемпионате мира не стала случайностью, – борец Оксана Ливач
11 наград для представительниц Львовщины
Титулованная 23-летняя Ливач уверенно победила Татьяну Заяц из Ровно и львовянку Богдану Ящук. В финале Оксана не оставила шансов Татьяне Профатиловой из Донецкой области.
Кристина-Зоряна Демко на пути к "золоту" в финале одолела представительницу Львовской области Александру Хоменец. Последняя соответственно завоевала "серебро" чемпионата Украины.
Борчихи Львовской области получили 3 серебряные награды и 6 бронзовых медалей. Кроме Хоменец "серебро" получили Татьяна Кит, которая в решающей схватке в категории до 57 килограммов, уступила Алине Грушиной (Киевская область). Еще одно второе место у опытной Аллы Черкасовой (до 68 килограммов). Чемпионка мира 2018 года проиграла Алине Бережной на туше.
Татьяна Кит слушает наставления тренера / Фото: Мария Костенко
Бронзовые медали завоевали: Богдана Ящук (до 50 килограммов), Мария Мартынчук (до 53 килограммов), София Боднар (до 59 килограммов), Юлия Ткач (до 62 килограммов), Манола Скобельская (до 65 килограммов) и Оксана Чудик (до 68 килограммов ).
Добавим, что недавно Ткач завоевала бронзовую медаль на Гран-при Франции в весовой категории до 62 килограмм.
Юлия Ткач на чемпионате Украины / Фото: Мария Костенко
50 килограммов
- Оксана Ливач
- Татьяна Профатилова
- Вероника Москалева, Богдана Ящук
53 килограмма
- Мария Винник
- Лилия Маланчук
- Лилия Горишня, Мария Мартынчук
55 килограммов
- Кристина-Зоряна Демко
- Александра Хоменец
- Наталья Кливчуцкая, Анастасия Кравченко
Чемпионат Украины по вольной борьбе / Фото: Оксана Костенко
57 килограммов
- Алина Грушина
- Татьяна Кит
- Ирина Харив
59 килограммов
- Екатерина Зеленых
- Юлия Лисовская
- Оксана Москалева, София Боднар
62 килограмма
- Ирина Коляденко
- Илона Прокопевнюк
- Юлия Ткач
65 килограммов
- Татьяна Рижко
- Оксана Кухта
- Манола Скобельская, Анастасия Остапук
68 килограммов
- Алина Бережная
- Алла Черкасова
- Алина Рудницкая, Оксана Чудик
72 килограмма
- Романа Вовчак
- Анна Мазуркевич
- Ирина Зализко, Анастасия Альпеева
76 килограммов
- Алла Белинская
- Анастасия Осняч
- Людмила Павловец
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