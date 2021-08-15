Не смогли определить лучшую

Уже второй месяц подряд в Украине не могут определить одного победителя в категории: "Лучшая легкоатлетка". Ожесточенную борьбу за это звание снова вели прыгунья в высоту Ярослава Магучих и бегунья Анна Рыжикова.

Вот так Украинка Ярослава Магучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту

В июле спортсменки вновь набрали одинаковое количество очков и разделили первую строчку. А вот среди мужчин был определен победитель. Им стал Андрей Ткачук. Легкоатлет показал второй результат в мире за всю историю 48-часового бега и первый в соревнованиях на шоссе (435.446 километров).

В голосовании принимали участие представители СМИ, совет ФЛАУ и фанаты.

Достижения Магучих и Рыжиковой в июле

Во второй месяц лета 19-летняя Магучих стала победительницей Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция). Украинка покорила планку на высоте 2.03 метра. Также Ярославе не было равных на чемпионате Европы среди молодежи в Эстонии. Магучих завершила выступление с результатом 2 метра, опередив шведку Маю Нильссон и словенку Лию Апостоловски.

Рыжикова же стала автором национального рекорда в беге на 400 метров с барьерами и стала третьей на той же триумфальной для украинок Бриллиантовой лиге в Стокгольме. Ее время составило 52.96 секунды. На Бриллиантовой лиге в Осло Анна взобралась уже на вторую ступеньку пьедестала с результатом 54.15.