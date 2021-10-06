Дебютный чемпионат мира и уже медаль

18-летняя украинская борчиха стала одной из лучших в весовой категории до 55 килограммов. В бронзовом финале Александра Хоменец победила представительницу России Ольгу Хорошавцеву.

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Однако все могло не так весело закончиться для борчихи из Украины. Начало схватки было совсем не за украинкой, россиянка повела в счете 0:4. Однако Хоменец отмечается характером. Она не только смогла догнать соперницу в счете, но и выйти вперед – 8:4. Александра была ближе к победе, хотя россиянка сравняла цифры на табло – 8:8. Все решалось на последних секундах поединка.

Александра Хоменец – чемпионка Европы среди юниорок 2021 года, была признана лучшей борчихой на этом европейском первенстве.

Украинская борчиха в 18 лет говорила, что может бороться на равных с титулованными соперницами, взяла два очка и вырвала бронзовую медаль – 10:8. После сигнала о завершении схватки Александра не могла поверить в то, что теперь она бронзовый призер мира среди взрослых. Слезы счастья были на лице талантливой украинской борчихи.

Ей удалось снова всем доказать, что украинские борчихи – одни из сильнейших в мире. Когда Александра сошла с ковра, то попала в объятия двух тренеров сборной Украины, которые ей помогали во время схватки Владимира Евонова и Андрея Стадника.

Бронзовый финал Александры Хоменец: видео