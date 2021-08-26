"Сложно передать словами атмосферу, которая царила в Токио"

В свои 24 года уроженка Долины, выступающая за Львовскую область, впервые почувствовала вкус Олимпийских игр. Оксана Ливач соревновалась в весе до 50 килограммов и была одной из пяти украинских борчих, которые получили лицензии в Токио.

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Это была моя первая Олимпиада, которая оставила после себя много эмоций и впечатлений. Конечно, хотелось с хорошим настроением и наградой возвращаться в Украину. Остановилась на 5 месте, поэтому ощущения у меня двоякие. В то же время классно оказаться среди пятерки лучших борчих, но в руках нет медали,

– рассказала украинка.

Оксана призналась, что ей сложно передать словами атмосферу, которая царила в Токио. А еще соревнования стали полезными для спортсменов не только со стороны знакомств и опыта, но и усовершенствования знаний по географии. Олимпийцы смогли увидеть флаги тех стран, о которых даже не догадывались: "Многие спортсмены меняются значками своих стран. Это для нас уже традиция. Олимпийский дух был в воздухе в поселке. Эмоции и впечатления отличаются от тех, которые получаешь от других соревнований".



Наставления от Андрея Стадника / Фото НОК Украины

Картонные кровати и элитный вид из окна на Токио

Япония – развитая и высокотехнологичная страна, поэтому ожидали хороших условий. Перед этим нас предупреждали о жестких карантинных ограничениях. Приехала туда и почувствовала всю атмосферу соревнований, когда мимо тебя проходят известные спортсмены, олимпийские чемпионы, это очень крутые эмоции,

– отметила борчиха.

Что касается бытовых условий, то спортсмены проверили на себе эти картонные кровати и матрасы из пластика. Девушка не может представить, как японцы создали этот остров из твердых бытовых отходов.

Украинцы могли похвастаться красивым видом из окна. Мы жили на высоте, откуда был прекрасный вид на город. Ежедневно утром нас ждала стабильная процедура – тест на коронавирус. Затем завтрак и тренировки. В свободное время мы могли прогуляться, пойти на набережную, были несколько инстаграм-мест, где обычно фотографировались спортсмены – олимпийские кольца и аллея флагов. Также в поселке был тренажерный зал, где можно было немного дополнительно поддержать форму,

– рассказала спортсменка об условиях.

Видео из Токио от украинских борцов

"Лежала и смотрела в потолок"

"За неделю привыкли к часовому поясу. В первые дни не могла заставить себя проснуться, а вечером смотрела в потолок, когда нужно было уже ложиться отдыхать, а спать даже не хотелось. Уже после адаптации, которая длилась около семи дней, сама могла проснуться, когда было нужно. Мои биологические часы привыкли к нашему режиму в Токио", – украинка приспособилась к сложным условиям.

Сложно выступать в конце Олимпиады, нужно психологически держать себя в тонусе. Были видны настройки девушек, когда начались первые соревнования в борьбе. Все были максимально заряжены на победу. Тогда я понимала, что девушки уже борются, а мне еще ждать до последнего дня. Болела за наших борцов. Когда следила за их схватками, то адреналин брал верх, хотелось самой выйти на ковер,

– заявила дебютантка Олимпиады.

Получили поддержку от Ливач на расстоянии и другие спортсмены из Украины. Оксана призналась, что успела пересмотреть выступления других олимпийцев. Смотрела легкую атлетику, прыжки в воду, финалы гимнастики, а выступления наших дзюдоистов видела еще в Украине.

К сожалению, посетить какое-то выступление вживую талантливой борчине не удалось, но пыталась следить за нашими спортсменами через трансляцию в интернете. В Токио Оксана успела познакомиться с большим количеством спортсменов. Однако пересечься с сербским теннисистом Новаком Джоковичем ей не удалось.

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"Понимала, что по ту сторону экрана за меня болеют украинцы"

Все соперницы Ливач стали новым опытом для украинки. Первой ее конкуренткой на ковре в Японии стала нигерийка Идрис Аворшаи, которую Оксана разгромила со счетом 10:0.

В этой стартовой схватке мне нравилось все – мой выход, передвижение на ковре, приемы. Еще не испытывала таких эмоций, как в Японии. Там твои волнения превращались в кураж, который помогал спортсменам бороться за награды. Выходя на ковер понимала, что по ту сторону экрана за меня болеют и переживают фанаты, родные и знакомые. Все не спят, хотя в то время в Украине была ночь,

– рассказала украинская борчиха в интервью Спорт 24.

Далее на пути спортсменки стала китаянка Сунь Янань, которая остановила украинку в четвертьфинале. Ливач отметила, что спортсмены из Азии по своей природе очень сильны. После коронавируса они пропустили большое количество соревнований, но к Олимпиаде подошли в хороших кондициях.

Интересно! Ливач проиграла серебряному призеру Олимпиады-2020, которой затем стала Сунь Янань. В финале она без шансов проиграла японке Юи Сусаки.



Схватка против Сунь Янань / Фото НОК Украины

"Янань показала свои лучшие качества"

"Больший опыт против японок или китаянок мог бы помочь мне в Токио. Как говорит моя сестра, что сперва мне нужно попробовать, а уже в следующий раз будет все лучше. С первого раза мне не все удается. Конечно, Сунь Янань показала свои лучшие качества и взяла силой победу в нашей схватке. Я спокойно могла уходить на перерыв при минимальном преимуществе в счете 1:0 из-за пассивной борьбы соперницы. Но тактические ошибки сделали цифры на табло 1:4. С поражением в периоде пришлось идти на короткий перерыв. Во втором уже было сложно отыграть то преимущество, которым владела Янань. Однако вера у меня была до последнего. Мои тактические ошибки стали роковыми в этой схватке".

Интересно, что впоследствии именно китаянка подарила нашей борчихе еще один шанс в борьбе за олимпийские награды. Янань выиграла у американки в драматическом поединке и вышла в финал Олимпийских игр.

Очень жаль, что я проиграла представительнице США Саре Хильдебрандт в бронзовом финале. Мне кажется, что здесь тоже сыграли тактические ошибки. Я снова на последних секундах отдала баллы. Сложно было догнать ее в счете, ее добытые очки надломили меня, как физически, так и психологически. Перед поединком настрой был у меня только на победу. Поэтому сейчас нужно сделать выводы и работать над устранением ошибок,

– ответила Ливач.

Отметим, что перед этим Оксана победила представительницу Кубы Юснейлис Гусман.



Поединок против Сары Хильдебрандт / Фото НОК Украины

"По коже бегали мурашки"

После своего выступления Ливач вместе с украинскими олимпийцами, которые остались еще в Токио, посетила церемонию закрытия. Сейчас украинка хочет отдохнуть и с новыми силами бороться за место в команде на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

Слышала, что многие спортсмены ждали большего от церемонии закрытия, но мне все понравилось. Хотя событие было без зрителей, но масштаб закрытия был огромным. В течение церемонии несколько раз чувствовала, как по коже бегают мурашки. Получила те эмоции, которые останутся на всю жизнь. Теперь нужно отдохнуть, сделать выводы и готовиться к соревнованиям. Возраст позволяет принять участие на Олимпийских играх-2024 в Париже,

– подытожила Ливач.