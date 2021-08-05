В финале без медалей для Украины
Елена Старикова и Любовь Басова с первым и третьим временем отобрались в финальный заезд в кейрине. Спортсменки после космического финиша в полуфинале дали украинцам надежды на медали в Токио.
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В решающей гонке за олимпийские награды соревновались 6 велогонщиц, две из которых были из Украины. Такое же количество представительниц имела Канада.
Украинки грамотно расположились на обоих радиусах впереди соперниц. Но другие велогонщицы красиво заблокировали внутренний радиус Стариковой, которая была ближе к медалям. Елена Старикова финишировала 4-й, а Любовь Басова завершила финал на 6-й позиции.
Олимпийской чемпионкой стала Шанне Браспеннинкс из Нидерландов. В пятницу, 6 июня, украинки продолжат бороться за олимпийские награды в индивидуальном спринте.
Призерки кейрину
1. Шанне Браспеннинкс (Нидерланды)
2. Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия) +0.061
3. Лориан Дженест (Канада) + 0.148
…
4. Елена Старикова (Украина) +0.396
6. Любовь Басова +0.580