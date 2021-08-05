В финале без медалей для Украины

Елена Старикова и Любовь Басова с первым и третьим временем отобрались в финальный заезд в кейрине. Спортсменки после космического финиша в полуфинале дали украинцам надежды на медали в Токио.

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В решающей гонке за олимпийские награды соревновались 6 велогонщиц, две из которых были из Украины. Такое же количество представительниц имела Канада.

Кейрин – это гонка с ускорением. Впереди велогонщиков следует мотоцикл, который разгоняет спортсменов. Однако обгонять его нельзя. За 2,5 круга до финиша мотоциклист покидает трек. После этого следует скоростной спринт в исполнении велогонщиков.

Украинки грамотно расположились на обоих радиусах впереди соперниц. Но другие велогонщицы красиво заблокировали внутренний радиус Стариковой, которая была ближе к медалям. Елена Старикова финишировала 4-й, а Любовь Басова завершила финал на 6-й позиции.

Олимпийской чемпионкой стала Шанне Браспеннинкс из Нидерландов. В пятницу, 6 июня, украинки продолжат бороться за олимпийские награды в индивидуальном спринте.

Призерки кейрину

1. Шанне Браспеннинкс (Нидерланды)

2. Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия) +0.061

3. Лориан Дженест (Канада) + 0.148

…

4. Елена Старикова (Украина) +0.396

6. Любовь Басова +0.580