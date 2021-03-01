В первый день соревнований проходили квалификационные и полуфинальные поединки. А вот второй турнирный день принес сборной Украины первые награды.

Читайте также Эксклюзив: как украинские борчихи покоряли чемпионат Украины на пути в Токио

Без шансов для соперников

К слову, турнир в Киеве стал одним из самых мощных стартов сезона. Сразу две украинские борчихи получили звание чемпионок. Ими стали Оксана Ливач (до 50 килограммов) и Алина Грушина (до 55 килограммов). Последняя в финале боролась против другой украинки Кристины Зоряны-Демко, которая соответственно заняла второе место. В этой весовой категории наши девушки просто разорвали пьедестал. На 3 место взобралась Александра Хоменец.