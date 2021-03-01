В воскресенье, 28 февраля, завершился Киевский международный турнир, который был посвящен выдающимся украинским борцам и тренерам, где соревновались участники из 33 стран мира. Украинские борцы получили 21 награду.
В первый день соревнований проходили квалификационные и полуфинальные поединки. А вот второй турнирный день принес сборной Украины первые награды.
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К слову, турнир в Киеве стал одним из самых мощных стартов сезона. Сразу две украинские борчихи получили звание чемпионок. Ими стали
Оксана Ливач (до 50 килограммов) и Алина Грушина (до 55 килограммов). Последняя в финале боролась против другой украинки Кристины Зоряны-Демко, которая соответственно заняла второе место. В этой весовой категории наши девушки просто разорвали пьедестал. На 3 место взобралась Александра Хоменец.
Призеры в весе 55 килограммов / Фото фейсбук Ассоциации спортивной борьбы Украины
Еще одной чемпионкой стала
Екатерина Зеленых в весе до 59 килограммов. Самое интересное то, что в этой категории сразу две украинские борчихи заняли третье место – София Бондарь и Юлия Лисовская. Кто получил медали среди мужчин
"Серебро" – Валерий Андрейцев (97 килограммов)
"Бронза" – Касум Касумов (74 килограмма), Магамед Закариев (97 килограммов)
Второй день соревнований принес сборной Украины 10 наград. На одну медаль больше украинцы получили в последний день соревнований.
В мужских схватках сразу три "серебра" получили украинцы –
Андрей Джелеп (61 килограмм), Даниил Подлипинец (92 килограмма) и Александр Хоцяновский (125 килограммов). На третье место взобрался Алексей Борута в категории 70 килограммов.