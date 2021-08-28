Рыжикова и еще одна украинская бегунья Виктория Ткачук закрывали программу выступлений для Украины на этапе Бриллиантовой лиги. Перед ними состоялся финал соревнований в секторе прыжков в высоту, где Ирина Геращенко заняла третье место, а Ярослава Магучих впервые за два года оказалась вне подиума.

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Время Рыжиковой – 54.59 с. А победила Джанна Вудрафф из Панамы – 54.44.

В прыжках в высоту Ярослава Магучих заняла лишь 5 место с результатом 1.95 м. Такой же результат показала Ирина Геращенко, но она стала третьей, потому что взяла высоту с первой попытки, а Магучих – лишь с третьей. Победителем в секторе для прыжков в высоту стала Никола Макдермотт из Австралии, которая взяла 1.98 м.

Бег на 400 метров с барьерами

1. Джанна Вудрафф (Панама) – 54.44 секунды

2. Анна Рыжикова (Украина) – 54.59

3. Джанив Расселл (Ямайка) – 54.75

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5. Виктория Ткачук (Украина) – 54.93

Прыжки в высоту (женщины)

1. Никола МакДермотт (Австралия) – 1.98 метра

2. Мария Ласицкене (нейтральная атлетка) – 1.98

3. Ирина Геращенко (Украина) – 1.95

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5. Ярослава Магучих (Украина) – 1.95

9. Юлия Левченко (Украина) – 1.89