Доля секунды до "бронзы"

25-летняя украинка могла впервые после успеха на Олимпиаде взобраться на пьедестал. Но стала четвертой в спринте, в котором в Токио взяла олимпийское "серебро".

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Елена Старикова попала в полуфинал, где ее ждала серьезная соперница – немка Лея Софи Фридрих. Интересно, что именно эту велогонщицу Елена одолела в четвертьфинале Олимпиады-2020.

На этот раз немка взяла реванш. Первый заезд был за украинкой, но в двух следующих Фридрих праздновала успех. Старикова попала в бронзовые заезды. Ее соперницей в борьбе за третье место стала представительница Франции Матильда Грос.

К сожалению, два заезда были в пользу француженки. Елене не хватило до победы каких-то 0,040 и 0,045 секунды соответственно.

На пути к бронзовым заездам украинка была быстрее спортсменок из Чехии и Великобритании.

В Швейцарии Елена будет защищать титул чемпионки Европы в кейрине.

На этом чемпионате Европы в Швейцарии выступает еще одна львовская велогонщица Татьяна Климченко. В финале скретч-гонки она стала 14-й из 19-ти участниц.

После Олимпиады Елена Старикова эксклюзивно для Спорт 24 рассказала о впечатлениях от первой олимпийской медали, подготовке и престижной Лиге чемпионов, где встретится с лучшими велогонщицами мира – по ссылке.

Расписание последних соревновательных дней