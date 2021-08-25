Утром 25 августа Коляденко опубликовала пост, что дарит квартиру тренеру, и за несколько часов ей позвонили из городского совета Ирпеня и сказали, что дарят ей квартиру.

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"Решили нашим городом, нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам", – отметил городской голова Ирпеня Александр Маркушин в интервью "5 каналу".

К слову. Председатель Киевской ОГА Василий Володин накануне вручил бронзовому призеру Олимпиады-2020 борцу Ирине Коляденко ключи от однокомнатной квартиры площадью 41 кв. м в городе Ирпень.

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