Как и на Олимпиаде, за топ-3 в итоге сражались Магучих, Никола Макдермотт и Мария Ласицкене.

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Первой выбыла Макдермотт, которая не взяла высоту 2,03 м. А победа досталась Ласицкене, которая прыгнула на 2,05 м. Это рекорд сезона.

Ярослава Магучих перенесла последний прыжок на 2,07 м, но не сумела взять эту высоту. Украинка завершила сезон на второй позиции с лучшим личным результатом сезона 2,03 м.

Ирина Геращенко не преодолела высоту 1,99 метра и финишировала 4-й.

Бех-Романчук получила "бронзу"

Марина Бех-Романчук заняла третье место в финале Бриллиантовой лиги.

В шестой попытке украинка показала результат 6,75 метров. Это позволило ей опередить британку Джазмин Соерс, у которой лучший прыжок – 6,74 м. Победу в финале и во всем сезоне праздновала представительница Сербии Ивана Шпанович.