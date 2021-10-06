Невероятный дебютный чемпионат мира среди взрослых

Александра Хоменец уже на своем дебютном чемпионате мира среди взрослых поднялась на пьедестал в весовой категории до 55 килограммов. 18-летняя украинская борчиха в бронзовом финале была сильнее представительницы России Ольги Хорошавцевой.

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Соперница украинки была очень неудобной. Россиянка – двукратная чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира. Старт борьбы за "бронзу" был в соперницей из России – 0:4. Далее Хоменец изменила ход схватки уже в свою пользу – 8:4. Но потеряла комфортное преимущество в счете – 8:8. Все решалось в последние секунды поединка. Александра заработала еще два очка и вырвала победу у титулованной россиянки.

Александра Хоменец – бронзовый призер чемпионата мира в Осло. Это вторая медаль для Украины в Норвегии. Первую награду принес вольник Магомед Закариев.

Как выступала Хоменец в Осло