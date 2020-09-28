Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ под руководством двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана завоевала восемь медалей на этапе Кубка мира в венгерском Сегеде.

Победное шествие украинцев

Главным героем украинской гребли на кубке мира стала Людмила Лузан, которая на каноэ-одиночке выиграла гонку на 500 метров и стала второй на 200 м. Затем Лузан вместе с Анастасией Четвериковой в каноэ-двойке выиграла золото на 500 метрах, пишет 24 канал.

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Еще одна золотая медаль оказалась у Марии Кичасовой-Скорик, Людмилы Куклиновской, Анастасии Тодоровой и Марии Повх, которые на своей байдарке-четверке выиграли гонку на 500 метров.

Вторую серебряную медаль завоевала также байдарка-четверка на 500 м, но у мужчин в составе Дмитрия Даниленко, Александра Сыромятникова, Олега Кухарика и Ивана Семыкина.

Бронзовые медали принесли Дмитрий Янчук и Тарас Мищук (каноэ-двойка, 500 метров), Анастасия Четверикова и Виталий Вергелес (каноэ-двойка, микст, 200 метров), Елена Цыганкова (каноэ-одиночка, 5000 метров).