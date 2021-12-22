Від сенсації Старікової до побитого рекорду Ломаченка: відкриття українського спорту 2021

Яким був 2021 рік для українського спорту? Рекорди, історичні досягнення, провали та несподівані перемоги, виступ на перенесеній Олімпіаді-2020. Все це було у виконанні наших атлетів. Зібрали для вас топ-10 відкриттів 2021 року серед спортсменів, які змушували плакати від щастя під час виконання українського гімну на змаганнях.

Унікальна веслувальниця – Людмила Лузан

Перенесена Олімпіада-2020 відкрила нових зірок українського спорту. Однією з них стала Людмила Лузан. 24-річна каноїстка з Івано-Франківська була справжнім "козирем у рукаві" збірної з веслування.

Оце так Перша мультимедалістка у каное: як веслувальниця Лузан змінила історію України на Олімпіаді

Дівчина принесла країні відразу дві нагороди у Токіо – "срібло" у каное-двійці на дистанції 500 метрів та "бронзу" у каное-одиночці на 200 метрах.

Срібний заплив українок на Олімпіаді-2020: відео

Через масштабну популяризацію футболу мало людей знайомі з іншими олімпійськими видами спорту, не виключенням є веслування. Виступ Людмили змусив українців "загуглити" більше про улюблену справу каноїстки.

Завдяки такому виступу Лузан отримала честь бути прапороносцем України на церемонії закриття Олімпійських ігор у Токіо.

Людмила з перших метрів запливі на 200 метрів продемонструвала, що буде однією з претенденток на медалі. Українка йшла серед лідерок, а на останніх метрах наздогнала суперницю з Польщі, яка плила третьою. Лише фотофініш визначив долю "бронзи", яку таки вирвала 24-річна Лузан.

Призерка Олімпіади показала усім наслідки клопіткої роботи напередодні найголовніших змагань у кар'єрі спортсменки.



Четверікова та Лузан – срібні призерки Олімпіади-2020 / Getty Images

Переписала історію та побила рекорд

Успіх Лузан дав можливість дівчині переписати історію України на Олімпійських іграх та побити декілька національних рекордів. Дебют каное у Токіо став тріумфальним для України. Лузан із двома нагородами стала однією із двох спортсменок, які завойовувала більше однієї нагороди в цьому виді спорту.

Лузан стала лише третьою веслувальницею, якій вдалося здобути більше однієї медалі на Олімпійських іграх, а також першою каноїсткою.

Досягнення Лузан у 2021 році

У 2021 році Лузан виграла три нагороди етапу Кубка світу в угорському Сегеді.

Стала чемпіонкою Європи у каное-одиночці на 500 метрах. Змагання відбувались у Познані (Польща).

Людмила стала першою українкою, якій вдалось здобути за один чемпіонат Європи аж чотири нагороди – 2 "золота" та по одному "сріблу" та "бронзі". Раніше нікому з України не підкорялося подібне досягнення на чемпіонаті Європи.

24-річна веслувальниця продовжила приємно дивувати після прильоту з Токіо. Лузан виборола дві нагороди ("золото" та "бронзу") на Суперкубку міжнародної федерації каное, який відбувся в американській Оклахомі.

Чемпіонат світу у Данії теж став яскравим періодом у кар'єрі дівчини. Лузан здобула увесь комплект нагород. А її "золото" у двійці з Анастасією Четверіковою стало історичним для України. До цього часу ніхто із українок у веслуванні на каное не здобував медалі на чемпіонаті світу.

Сенсація Олімпіади-2020 – Олена Старікова

Найбільше медалей на Олімпіаді здобула веслувальниця Інна Осипенко-Радомська – 4.

Друга частина сезону стала просто казкою для Олени Старікової. 25-річна спортсменка взяла "срібло" Олімпіади-2020, хоча не так багато людей віддавали перевагу українці. Після Токіо Олена за крок від "бронзи" спринту, здобула друге місце на все тому ж чемпіонаті Європи, але вже у кейріні. А рік дівчина завершила тріумфом у Лізі чемпіонів.

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Відзначимо, що на чемпіонаті Європи Старікова принесла нашій країні єдину нагороду. Це була перша медаль Олени після "срібла" спринту на Олімпіаді-2020.

Це "срібло" стало для українки вже восьмою нагородою у кар'єрі на рівні чемпіонатів Європи. Своїм другим місцем Олена переписала історію українського велотреку. Старікова з 8-ма медалями стала найтитулованішою українкою в історії чемпіонатів Європи.

25-річна спортсменка випередила у цьому рейтингу Любов Басову, в активі якої 7 нагород.

Цікаво, що напередодні старту українка перенесла, тому не підійшла до змагань у найкращій формі. Старікова залишилась задоволена тим, що підійнялась на п'єдестал.



Олена Старікова / Фото Getty Images

Втерла ніс усім прогнозистам

Українці раділи першій медалі у Токіо, яку принесла дзюдоїстка Дарія Білодід. У той момент Старікова ще була в Україні та спостерігала за змаганнями в інтернеті, продовжуючи готуватись до найважливіших змагань у кар'єрі спортсмена..

І Олена вистрілила на японському треку. Спершу спортсменка з Харкова, яка живе у Львові, заїхала у топ-6 кейріну, посівши 4 місце. Українка приємно вразила усіх у коронному спринті. Олена довела, що гідна бути серед авторів олімпійських нагород.

Шлях до золотого заїзду

Вже у чвертьфіналі спринту усім стало зрозуміло, що Старікова налаштована "з'їдати" суперниць одну за одною. Українка створила сенсацію, здолавши фаворитку Олімпійських ігор – Лею Софі Фрідріх із Німеччини.

У півфіналі Старікова у двох заїздах була на долю секунди швидшою за представницю Гонконгу Лі Хвейші.

У фіналі на Олену чекав наскладний екзамен – заїзд проти рекордсменки світу з Канади Келсі Мітчелл. Але у двох заїздах сильнішою була представниця Канади. Олена Старікова – срібна призерка Олімпіади на велотреку.

Олена стала авторкою останньої медалі України у Токіо.

Історична Ліга чемпіонів

Чотири з шести етапів Ліги чемпіонів таки відбулись. Два старти були скасовані через погіршення епідеміологічної ситуації. Однак і цього вистачило, щоб ще більше фанатів закохались у велоспорт на треку.

З кожним стартом неозброєним оком було видно, як покращуються результати Старікової. У Литві українка вже пробилась у півфінал, де їй не вистачило зовсім трішки до виходу у фінал спринту.

"Українська ракета" підкорила Лондон

На третьому етапі у Лондоні Олена пройшла вже до фіналу кейріну та півфіналу спринту. Спортсменка готувалась до змагань на єдиному закритому треку у Львові. Однак її форма приємно вразила навіть коментаторів трансляції.

У півфіналі кейріну Старікова взяла у Мітчелл реванш за поразку у фіналі спринту Олімпіади-2020. Українка пробилась у вирішальний заїзд, де поступилась лише Леї Фрідріх.

У півфіналі на неї чекав заїзд із Еммою Гітце та Матільдою Грос. Якщо з представницею Франції українка впоралась, то стрімке прискорення на фініші не дозволило Олені перемогти – Старікова фінішувала другою з відставанням 0.049 секунди.



Олена Старікова / Фото UCI Track Champions League

"Мажорне" завершення ЛЧ від українки

Слід відзначити, що наша землячка програла майбутній чемпіонці спринту, яка у фіналі здолала свою землячку Лею Фрідріх.

На останньому етапі у все тому ж Лондоні українка дійшла до півфіналу спринту, де вдруге поступилась Гітце. А от у кейріні українці не було рівних. Хоча в інтерв'ю для сайту 24 каналу дівчина розповідала, що не надто любить контактні гонки.

Після спринту дівчата вийшли на трек позмагатись у кейріні. Вже у першому заїзді Старікова потрапила у боротьбу з все тою ж Гітце, також у її старті була мексиканка та дві росіянки. Олена поступилась Еммі лише 0.001 секунди та кваліфікувалась у фінал другою. У вирішальному заїзді брали участь лише найкращі – Старікова, Гітце, Мітчелл, Фрідріх, Байона та Сато.

Українка завдяки грамотній тактиці усю гонку проїхала першою. Мітчелл спробувала нав'язати боротьбу, але цього разу Олена була швидшою за олімпійську чемпіонку. Старікова перемогою завершила Лігу чемпіонів. Ось це мажорна нота!

Відео переможного заїзду Старікової

За підсумками кейріну та спринту Старікова замкнула п'ятірку найкращих жінок-трековиків Ліги чемпіонів (84 очки).

Борчиня з величезним серцем – Ірина Коляденко

Ірина Коляденко стала однією з двох українських борчинь, які пробились у бронзові фінали Оліміпади-2020. 23-річна спортсменка у боротьбі за 3 місце зустрілась з латвійкою Анастасією Григор'євою. Коляденко з рахунком 3:1 стала третьою.

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Віддала подаровану квартиру тренеру

Найзворушливіший момент був вже після Олімпіади-2020. Спортсменка отримала у подарунок – власну квартиру в Ірпені. Коляденко довго не думаючи віддала її тренеру, який привів її до успіху у Токіо.

Ірина безмежно вдячна наставнику, який підтримує її у часи падінь та перемог, жертвуючи сімейним життя. При цьому спеціаліст до цього не мав свого житла.



Ірина Коляденко / Фото Getty Images

Борчиня зворушливо віддала подаровану квартиру фахівцю та зазначила, що з допомогою тренера буде далі працювати над втіленням цієї мрії. Однак вже через декілька годин Коляденко презентували ще одну квартиру. Цей вчинок спортсменки високо оцінили усі українці і не тільки. Ірина Коляденко – борчиня з величезним добрим серцем.

Взяла "бронзу" Олімпіади на одній нозі

Після Ігор дівчина зробила операцію, адже Ірина з серйозною травмою коліна виходила на токійський килим. Пошкодження Коляденко отримала вже у Японії. Можна сміливо сказати, що українка боролась та взяла "бронзу" на одній нозі.

Нещодавно Коляденко та Аллі Черкасовій, яка теж стала третьою у Токіо, подарували новенькі автівки.

Як Коляденко дійшла до бронзового фіналу

До півфіналу, де вона програла фаворитці своєї вагової категорії (до 62 кілограмів) Айсулуу Тинибековій, українка двічі перемагала суперниць на туше. В 1/8 фіналу Ірині протистояла представниця Нігерії Аминат Аден. Українська борчиня дозволила суперниці повести із рахунком 0:4, Однак ще у першому період Коляденко притиснула Аден обома лопатками до килима, тобто виконала туше.

У чвертьфіналі Ірина зустрілася з китаянкою Цзя Лун. Цей поєдинок закінчився навіть ще швидше, ніж проти Аден. Коляденко перевела опонентку в партер і дотиснула китаянку на туше.

Рекордсмен Паралімпіади-2020 – Андрій Трусов

Андрій Трусов – майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи. Паралімпіада у Токіо стала дебютною для 21-річного Трусова. Талановитий плавець вже на своїх перших таких змаганнях двічі підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу. Про такий дебют можна лише мріяти.



Андрій Трусов / Getty Images

Спортсмен став найкращим на 100 метрах на спині та 50 метрах вільним стилем. Аж три срібні нагороди Андрій здобув на дистанціях 200 метрів комплексним плаванням, 400 метрів вільним стилем та 50 метрів батерфляєм.

Трусов – автор нового світового та паралімпійського рекордів на Іграх у плаванні на спині на дистанції 50 метрів.

Одного разу наш земляк підіймався на третю сходинку подіуму після чоловічої естафети 4х100 метрів вільним стилем. Неймовірний дебют Трусова на Паралімпійських іграх. Перша Паралімпіада та відразу шість медалей. Неймовірний результат!

Єдиний заплив, який не вдався нашому спортсмену у Токіо був на дистанції 100 метрів брасом у класі SB6. У цьому старті українець посів 7 місце.

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Незламна українка з міста Лева – Наталія Морквич

Незламна дівчина, яка своїм прикладом показує, що для втілення мрій потрібні лише бажання та великі старання. Так, це все про львівську парафехтувальницю Наталію Морквич. Ще раніше сайту 24 каналу пощастило отримати великий заряд енергії та крутий матеріал від спортсменки після завершення Паралімпіади-2020, де дівчина принесла Україні "срібло" на рапірі.

У першій частині інтерв'ю Морквич відверто розповіла про "вкрадену" у неї перемогу у шаблі, безсонну ніч після здобуття "срібла", упереджене суддівство та незабутні емоції від перемог. А продовження цікавого матеріалу читайте за посиланням.

Наталія вже досвідчена та титулована спортсменка, але 2021-й на все життя увійде в її історію життя.



Медалі парафехтувальниці / Фото Наталії Морквич

Фехтувальниця попри суддівство, яке було не на її стороні, труднощі у житті, впоралась та втілила цю нереальну мрію у реальність. Могла Наталія принести країні ще одну медаль у шаблі, але суддя у чвертьфіналі вирішив інакше. Можливо, це знак, що наступного разу українка візьме медаль якраз у шаблі. Побачимо…

Дивне суддівство

Суперницею українки у чвертьфіналі стала представниця Грузії Ніно Тібілашвілі. Перший період залишився за грузинкою (8:6). А ось у другому красивий камбек вдався Наталії, яка відігралась з 13:10 до 13:13. Однак останні два уколи були за опоненткою Морквич – 15:13.

Львів'янка була впевнена, що суддя помилився у своєму рішення. Після завершення зустрічі українська фехтувальниця вирішила розібратись в усьому та попросила подивитись відеоповтор.

На ньому суддя побачив свою помилку, але не визнав її, миттєво закривши ноутбук. Судді, які стояли позаду росіянина, теж помітили упереджене ставлення до Наталії. Але російський рефері був принциповий, не змінивши свого рішення. Росіянин нахабно "вкрав" звитягу в українки.



Срібна призерка Паралімпіади / Фото з інстаграму Наталії Морквич

Шлях до омріяного "срібла"

У групі Наталія здобула 5 перемог на рапірі. У чвертьфіналі на неї чекала сутичка з італійкою Іонелою Андоеєю Могос, яку Морквич впевнено перемогла (15:5).

За вихід у фінал українка у напруженому протистоянні здолала угорку Єву Андрею Хаймаші (15:13). У вирішальному поєдинку Морквич зійшлася з потужною Гу Хаянь із Китаю. Суперниця українки зробила комфортний відрив 6:2, але українка не здавалась та довела рахунок до 7:4. Однак фінал закінчився не на користь Морквич – 15:8.

Однак "срібло" Морквич стало для України 34-ю нагородою у Токіо. Дівчина, яка у підлітковому віці пережила ампутацію ноги після ДТП, досягла високих результатів на змаганнях, а тепер позує з паралімпійською нагородою! Браво! Цей здобуток став справжньою "вишенькою на торті" у 2021 році для спортсменки.

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Українська конкурентка Магучіх – Ірина Геращенко

Ірина Геращенко – стрибунка у висоту, яка значно додала у результатах у 2021-му році. 26-річна киянка розпочала сезон з перемоги на престижному турнірі у Франції.

У березні українки запалили у секторі на чемпіонаті Європи у польському Торуні. Магучіх стала першою, а ось відразу за її спиною розташувала Геращенко (результат – 1.98 метра). Її подруга та напарниця по команді Юлія Левченко прикро зупинилась за крок від подіуму – 4 місце.



Подвійний український подіум / Фото Getty Images

Наприкінці травня Ірина знову побувала на п'єдесталі. Цього разу Геращенко вдалось перестрибати талановиту Магучіх та здобути перемогу у Німеччині.

Історична Олімпіада-2020

Неймовірну ефективність продемонстрували легкоатлетки на Олімпіаді-2020. Відразу три українки потрапили у фінал Ігор. Усі спортсменки відзначили складну кваліфікацію. Увесь відбір у фінал супроводжувався шаленою спекою у Токіо.

Фінал був дуже нервовим. Левченко першою серед українок завершила змагання з результатом 1.96 метра. Геращенко змогла підкорити планку на висоті 1.98 метри. Легкоатлетці вдалось повторити найкращий результат сезону.

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Далі Ірина спробувала взяти 2 метри, але усі три спроби були невдалими. Слід відзначити, що лічених сантиметрів не вистачало українці, щоб планка не впала. Магучіх стала третьою, підкоривши 2 метри.



Геращенко на Олімпіаді-2020 / Фото Getty Images

Невезіння четвертих місць

Відразу декілька четвертих місць було у сезоні у Геращенко. Ірина зупинилась за крок від подіуму на змаганнях після Олімпіади-2020.

26-річна киянка залишилась із дерев'яною нагородою за підсумками Діамантової ліги у бельгійському Брюсселі.

У фіналі Діамантової ліги, який відбувся у Цюриху, Геращенко знову стала четвертою. Напередодні цього старту Ірина взяла участь на турнірі у Польщі та здобула "срібло" з результатом 1.94.

Боксер, який побив рекорд Ломаченка – Юрій Захарєєв

Юрію Захарєєву лише 19-ть, а він вже став чемпіоном світу. Для українця змагання такого рівня стали дебютними та відразу "золотими". Боксер із України у фіналі вагової категорії до 71 кілограма здолав росіянина Вадима Мусаєва.

Варте уваги Виходжу в ринг і повинен виграти, – ексклюзив з чемпіоном світу з боксу Юрієм Захарєєвим

Захарєєв здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів після трьох раундів. Ця звитяга стала першою для українських боксерів на чемпіонаті світу з 2017 року. Тоді із золотою нагородою додому повернувся Олександр Хижняк, який на Олімпіаді-2020 здобув "срібло".

Як Захарєєв став чемпіоном світу: відео бою

Такий успіх дозволив 19-річному боксеру увійти в історію українського боксу. Йому вдалось переплюнути рекорд Василя Ломаченка. Юрій завоював звання чемпіона світу у 19 років. Натомість Василь здобув цей титул, коли йому виповнився 21 рік. Захарєєв став в один ряд із Ломаченком, Олександром Усиком, Тарасом Шелестюком та Євгеном Хитровим.

Після перемоги Захарєєв отримав багато теплих слів від відомих людей. До привітань приєднався сам Ломаченко.

До цього боксер вже здобув звання чемпіона світу та Європи, але серед юнаків, чемпіона Європи серед юніорів.

Наймолодша призерка чемпіонату світу – Олександра Хоменець

Олександра Хоменець провела яскравий сезон, який завершила на тріумфальній ноті. Українська борчиня привезла з норвезького Осло бронзову нагороду дорослого чемпіонату світу. Змагання такого рівня стали для неї дебютними у кар'єрі.

Спортсменка представляла Україну у ваговій категорії до 55 кілограмів. Вихованка Ореста Скобельського у бронзовому фіналі була сильнішою за титуловану росіянку Ольгу Хорошавцеву (дворазову чемпіонку Європи та призерку чемпіонату світу).

Доля медалі вирішувалась в останні секунди, коли рахунок сутички був 8:8. Олександра заробила ще два очки та вирвала перемогу у суперниці.

Бронзовий фінал Олександри Хоменець: відео

Відзначимо, що у першій сутичці Хоменець поступилась Цугумі Сакурай, але отримала шанс на втішні сутички після того, як японська борчиня вийшла у фінал. У наступній сутичці Олександра проявила характер та на вольових вигризла перемогу у Роксани Засіної з Польщі. Українка зробила камбек із рахунку 0:6.

Інші медалі Хоменець у 2021 році

На чемпіонаті України у фіналі за "золото" Хоменець у львівському дербі поступилась Христині-Зоряні Демко. Олександра програла, але здобула "срібло".

У лютому молода борчиня стала третьою на Київському міжнародному турнірі. Відзначимо, що на цьому турнірі у ваговій категорії Олександри українки завоювали повний комплект нагород – чемпіонкою стала Аліна Акобія-Грушина, а Демко взяла "срібло".

Медальний сезон – Анна Рижикова

Олександра Хоменець не лише стала бронзовою призеркою чемпіонат світу та здобула дебютну медаль. Нагорода дозволила 18-річній борчині стати наймолодшою призеркою чемпіонату світу в історії української жіночої боротьби.

2021-й рік став дуже насиченим на медалі для Анни Рижикової. Легкоатлетка, яка спеціалізується у бігу з бар'єрами, здобула дві нагороди на турнірі у турецькому Стамбулі.

Результати Рижикової до поїздки у Токіо

На турнірі World Continental Tour (Gold Level) в Остраві Анна стала другою у дистанції 400 метрів із бар'єрами.

Рижиковій вдалось двічі поспіль підійматись на п'єдестал на етапах Діамантової ліги. Спершу у Флоренції (Італія) вона здобула "срібло", а вже на наступному етапі у Норвегії знову прибігла другою. В Осло досвідченій спортсменці вдалось перевершити особистий результат (54.15), який до цього складав 54.19.

Однак згодом Анні вдалось ще покращити своє досягнення. Українка подолала дистанцію за 52,96 секунди та здобула "бронзу". Цей час став найкращим у кар'єрі. Рижиковій вдалось встановити національний рекорд України.

Анна Рижикова / Фото Getty Images

Жахлива злива не стала перепоною для Рижикової

Українка поступово підводила свій пік форми під Олімпійські ігри у Токіо. Вже у півфінальних забігах на українок чекав складний екзамен. Страшенна злива залила токійський стадіон, але навіть за таких умов дівчата вийшли на доріжку. Такі погодні умови не завадили Вікторії Ткачук та Анні Рижиковій пробитись у фінал.

Вперше в історії Олімпіади Україна мала подвійне представництво у фіналі бігу на 400 метрів із бар'єрами. У вирішальному забігу українки не підкачали. Рижикова стала 5-ю, а Вікторія – 6-ю.

Такий результат дозволив Рижиковій перемогти у номінації "Найкраща легкоатлетка України липня". Анна та Ярослава Магучіх вдруге поспіль поділили між собою перше місце.

Подіуми легкоатлетки після історичної Олімпіади

Легкоатлетка продовжила приємно дивувати після Олімпійських ігор. На Діамантовій лізі у Лозанні (Швейцарія) українка фінішувала третьою. Анна поступилась лише нідерландці Фемке Бол та представниці США Шам'єр Літтл.

Ще одну срібну медаль Рижикова здобула на Діамантовій лізі у французькому Парижі.

Справжню спекотну боротьбу українки оформили на змаганнях у Польщі. Ткачук лише вдруге у кар'єрі стала швидшою за свою напарницю по збірній. Обидві посіли місця на подіумі – Ткачук стала переможницею, а Анна замкнула трійку призерок.

У вересні 2021 року українська дуель на доріжці продовжилась. Анна була сильнішою за Вікторію на етапі Діамантової ліги у Цюриху та стала третьою. Відзначимо, що лише за допомогою фотофінішу вдалось визначити володарку "бронзи".

Шалений забіг українок у Цюриху: відео зі змагань

На етапі Continental Tour у Хорватії Рижикова не збавила обертів та стала другою. Українка поступилась лише представниці Панами. На фініші українка солідно додала у швидкості та змогла зачепитись за "срібло". Цей старт у Загребі став для 32-річної української легкоатлетки 12-м у минулому сезоні. Анна десять разів підіймалась на п'єдестал, крім одного етапу Діамантової ліги та фіналу Олімпіади у Токіо.

Найкращий паралімпієць у Токіо – Максим Крипак

26-річний параплавець у статусі титулованого спортсмена полетів у Токіо. Однак його досягнення не можна не згадати.

Максим Крипак – перший українець, який став найкращим спортсменом Паралімпіади-2020. Плавець здобув у Токіо аж 7 нагород. Йому вдалось випередити білоруса Ігоря Бокі, який у своєму активі мав 5 медалей.

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Український плавець 5 разів підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу у Токіо. 26-річний харків'янин ледь не у кожному своєму запливі святкував перемогу. Максим перевершував паралімпійські та світові рекорди. Неймовірний виступ від українця.



Максим Крипак / Фото Getty Images

Нагороди Крипака у Токіо

золото – 100 метрів батерфляєм, вільним стилем та на спині, 400 метрів вільним стилем та 200 метрів комплексом.

срібло – 50 метрів вільним стилем

бронза – чоловіча естафета 4х100 вільним стилем

Загалом у кар'єрі Максима тепер 15 паралімпійських нагород, із них 10 найвищого ґатунку. Відзначимо, що після Паралімпіади у Японії Крипаку мультимедалісту відкрили іменну зірку у Києві.

Нагадаємо, що плавці принесли Україні найбільше нагород – 43 (золотих – 14, срібних – 18, бронзових – 11)

Попри складні часи, COVID-19, фанати бачать все більше нових відкриттів, які створюють сенсації та підіймають наш прапор вище інших. Сподіваємось, що у 2022-му на спортивному українському олімпі засяє ще більше зірок, а український гімн лунатиме ще частіше. Дякуємо абсолютно усім спортсменам!