"Нам пощастило, що були заповнені трибуни"

Медаль Олени Старікової стала останньою для України у Токіо. Спортсменка стала справжнім джокером у рукаві українською команди олімпійців. Поки увага була прикута до інших, то Олена в той момент ще посилено готувала до поїздки у Японію. Велогонщиця стартувала наприкінці найголовніших змагань у житті кожного спортсмена.

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"Жили доволі далеко від міста, тому толком нічого не встигла побачити. Перед нами був лише ліс, дорога та трек. У готельному комплексі проживали виключно трековики, яких вже добре знаю, тому сповна відчути атмосферу Олімпійських ігор не вдалось. На тренування добирались автобусом, адже доводилось їхати до треку близько 30 – 40 хвилин. Не було відчуття Олімпіади, але атмосфера була хорошою та сімейною", – розповіла Олена у інтерв'ю Спорт 24.

Велогонщикам пощастило. На їх виступи змогли прийти фанати, які заповнили трибуни. То ж без підтримки спортсмени не залишились.

Нам пощастило, що була підтримка прихильників із трибун. На мене така атмосфера впливає лише позитивно. Було дуже приємно, коли чула підтримку та оплески уболівальників. До поїздки в Японію виступала на чемпіонаті Європи, де змагання відбувались за порожніх трибун. Коли фінішувала навіть не знала, як реагувати, чи помахати порожнім трибунам, чи ні. Це було схоже на тренування,

– зізналась срібна призерка Олімпіади.



Подіум спринту Олімпіади / Фото НОК України

"Хотілось все-таки здобути "золото"

25-річна срібна призерка Токіо зізналась, що намагалась перемогти у спринті. Також українка хотіла продемонструвати кращий час у кваліфікації, але акліматизація далась взнаки.

Хотілось все-таки здобути "золото" та продемонструвати кращий час на кваліфікації. Однак зранку перед стартом настала акліматизація. Дуже сильно хотіла спати, хоча це вже був наче шостий день. Було важко сконцентруватись. Рада, що змогла це перебороти та пройти далі. Щодо суперниць, то хотілось перемогти представницю Канади, з якою вже неодноразово зустрічались на треку. У неї є перевага у швидкості,

– заявила спортсменка.

Цікаво! Саме рекордсменка світу Кейсі Мітчелл стала суперницею нашої спортсменки у фіналі спринту на Олімпіаді-2020. Українка показала справжній клас на треку, але не змогла переплюнути конкурентку.

"Відверто кажучи, мені було складно"

Українка відверто розповіла про те, як чекати свого виступу, коли вже майже усі завершили свої змагання.

Не відповідала ще на таке запитання. Відверто кажучи, мені було складно. Коли Олімпіада розпочалась я ще була в Україні. Розуміла, що деякі спортсмени вже виступили, здобула свої медалі, а я ще навіть туди не вирушила, а готуюсь вдома,

– сказала Олена.

Українка з нетерпінням чекала на свій виступ на Олімпіаді. Відзначимо, що змагання трековиків були одними із найдовших та тривали 6 днів. Але Олена розповіла, що під час такого розкладу є значно більше часу на відпочинок.

До слова, ще більша увага була прикута до нашої спортсменки після сенсації у чвертьфіналі спринту. Українка здолала фаворитку Олімпійських ігор – Лею Софі Фрідріх із Німеччини.

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"Ще за 10 днів до свого відльоту починала збирати сумки, з нетерпінням чекала, коли вирушу в Японію. Коли прилетіла, то відчула облегшення, що нарешті на місці. Наші змагання тривали дуже довго – 6 днів. Хоча було більше часу на відновлення. Наприклад, на Кубку світу спринт відбувається в один день. Ми рано стартуємо та пізно закінчуємо. Ввечері доповзаєш до ліжка і вже нічого не хочеш, а особливо, коли приїжджаєш четвертою, то не хочеш навіть дивитись на велосипед", – Старікова про графік гонок.

Як вдається відкидати негативні думки після прикрих четвертих місць?

Коли зупинилась за крок до нагород у кейріні на Олімпійських іграх, то була дуже розлючена. Мене краще було не чіпати. Думала, можливо, суперниці зіграли не за правилами. Але у нас контактний вид спорту, тому такі "коробочки", у яку мене взяли суперниці по ходу дистанції, не рідкість,

– зазначила Олена.

Після з’їзду з треку пішла на допінг контроль. Після цього потрохи почала заспокоюватись, розуміючи, що не робила ставку на цей вид, а попереду на мене чекає улюблений спринт. Налаштовувалась, що вдасться показати свої найкращі якості та здобути медаль. Четверте місце в кейріні ще більше додало мені спортивної злості. Хотіла показати усім на що здатна та розібратись з усіма по черзі, – розповіла призерка Олімпіади-2020 у спринті.

"У кейріні ж усі виїжджаємо однією групою, тому складно стежити за усіма суперницями. Ніхто не знає, коли може хтось додати у швидкості, обігнати. Усі виїхали на трек із думкою, що це їх остання гонка. Дівчата були різкими, навіть дикими, усі хотіли показати клас", – Старікова про особливості гонок.



Шалені гонки у Токіо / Фото НОК України

"Можливо, якщо було б у запасі ще декілька кіл, то змогла б виправити ситуацію. Це було б дуже складно зробити. Можна було б померти на токійському треку. Жартую. Але після бою кулаками не махають", – про четверте місце у кейріні.

Підійшла на піку форми та запалила у Токіо

Не читала прогнози інших. Я завжди сконцентрована виключно на старті, знаю, що сильна та можу показати все на що здатна. Мене не хвилюють думки експертів. Чи бували моменти, коли була сама від себе у приємному шоці? Були такі емоції, коли вийшла у фінал спринту. Розуміла, що гарантовано здобула олімпійську медаль. Вже після вирішального заїзду ці відчуття набули якогось змазаного характеру, адже "золото" було так близько. Розуміла, що на моїй шиї буде срібна нагорода, але вона ж не найвищого ґатунку. Усі на трибунах плескають лише чемпіонці, саме вона номер один у світі, а я лише друга.

– розповіла Старікова.

"Не відчувала себе ще настільки швидкою та сильною"

Олена зізналась, що підійшла до Олімпійських ігор на піку форми. Ще ніколи до цього вона не відчувала себе наскільки швидкою та сильною.

Заспокоюсь швидше за все лише тоді, коли візьму перше місце. Але тепер на мене звертають більше уваги, ніж до Токіо. Усі кажуть, що у Парижі буду з "золотом". Мені ж подобається гра, результат та досягнення. Не трясусь над тим, що повинне бути лише "золото". Потрібно бути у кращій формі, а там покаже час. До Токіо підійшла на піку. Ще ніколи до цього не відчувала, що можу бути такою швидкою та сильною. У психологічному плані теж потужно підготувалась,

– зазначила призерка Токіо.

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Про престижний старт – Ліга чемпіонів

Велоспорт – циклічний вид, тому попереду в Олени багато стартів, які потребують чималої підготовки.

"Приємно відчувати до себе стільки уваги. Гадаю, що найкраще розповідати про свої емоції протягом двох днів після старту. Зараз мої емоції стихли, а зароблена медаль стала минулим. Я не можу довго відпочивати, адже починаю бентежитись за свою фізичну форму. Попереду на мене чекає ще багато стартів – чемпіонат України, Європи та світу", – стримано відповіла Олена.



Олену Старікову нагородили орденом / Фото НОК України

Також Олену запросили на престижні змагання Лігу чемпіонів, де будуть змагатись найкращі велогонщиці світу. Ліга буде поділена на шість етапів у шести країнах планети. А фінал прийматиме ізраїльський Тель-Авів. Туди дуже складно потрапити, адже кличуть лише 18 найкращих велогонщиць планети. Такий досвід стане новим у кар'єрі Старікової.

Мене запросили на Лігу чемпіонів, яка складатиметься із шести етапів у шести країнах світу. А фінал змагань буде в ізраїльському Тель-Авів. Стартують змагання на початку листопада 2021 року, а завершуються орієнтовно у грудні. Змагання відбуватимуть в іспанській Пальмі, французькому Парижі, Литві, два етапи у Лондоні та завершальний у Тель-Авів. Туди відбираються лише 18 найкращих гонщиць планети, туди складно потрапити. Будуть нові правила та заїзди. Для мене такий новий досвід буде дуже цікавим та потрібним. Тому потрібно тренуватись, щоб підтримувати форму. Дуже складно повертатись до заїздів після декількох днів без тренувань на велосипеді,

– Олена про цікавий досвід після Олімпіади.

"У велоспорті є абсолютно усе"

Дуже сподіваюсь, що моя срібна нагорода вплине на розвиток та популяризацію велоспорту в Україні. Діти побачать усю крутість цього виду спорту. Тут є все: швидкість, тактика, боротьба за лідерство,

– зізналась Олена.

"Коли дивимось в очі одна одні, то рахуйте, що бій вже розпочався"

Ще одна особливість велоспорту – дуель поглядів перед стартом прямо на треку. Суперниці дивляться одна одній в очі, саме так вони чинять тиск одна на одну. Однак українка лише нещодавно почала практикувати такі дуелі.

Я ж лише нещодавно почала практикувати такі дії. Це класний психологічний момент, коли людина дивиться спокійно тобі в очі, то можна сказати, що ми вже розпочали бій, хоча сама гонка ще навіть не розпочалась. Багато, хто відвертається, не дивиться. Але мені подобається,

– заявила спортсменка з України.

"У нашому виді спорту є ще декілька таких прийомів. Наприклад, коли дізнаюсь свою суперницю у гонці, вона може прийти і сісти впритул до тебе, якось зачепити. Навіть, якщо поруч буде багато вільних стільців. У Токіо теж таке було, я таке не практикую і не ведусь на їх провокації. Стараюсь сісти десь окремо. Якось так складається, що завжди обираю другий стілець, він мені до вподоби. Це не ритуал, адже перед змаганнями їх не маю", – зазначила Старікова.

Чому спринт забрав серце Олени Старікової?

Не надто часто їжджу кейрін. Це контрактний вид, не люблю такого та навіть боюсь. Там легко можна впасти, отримати травму, яка може тебе вибити на тривалий проміжок часу. У моєму заїзді на Олімпіаді представниця Нідерландів зламала ребра, проколола легені, отримала крововилив у мозок. І це вона їхала позаду мене. У нас високі швидкості, там може трапитись будь-що. Було багато моментів, коли була на межі падіння. На щастя, все обійшлось. Там боротьба, усі виходять, як на останній бій,

– зізналась Старікова.

Олені байдуже, якою стартувати у спринті – першою чи за спиною суперниці. Українка не може передати словами те, що відчуває на треку. Старікова розповіла, що у їх виді спорту не можна виключати голову ні на секунду, потрібно вчасно зловити на ривку конкурентку та пильно стежити за суперницею.

Що таке кейрін? Це гонка з прискоренням. Попереду велогонщиків слідує мотоцикл, який розганяє спортсменів. Однак обганяти його не можна. За 2,5 кола до фінішу мотоцикліст залишає трек. Після цього слідує швидкісний спринт у виконанні велогонщиків.

Відкриття Олімпіади в "синьо-жовтій" олімпійській команді розповіла, що повністю концентрується на своїй суперниці: "Звичайно, все це приходить лише із досвідом, за моєю спиною багато заїзді у спринті. А от у кейріні мій шлях не такий довгий, хоча за моїми плечима є перемога на чемпіонаті Європи. Саме після неї я зрозуміла, що даремно так недооцінюю цю дисципліну, яка є олімпійською та видовищною для глядачів. До слова, саме ця медаль стала однією з найбільш пам’ятних у моїй кар’єрі, не очікувала на неї. Потрібно набиратись ще більше досвіду, щоб розуміти ще краще, що робити у тій чи іншій ситуації під час гонки".



Божевільна боротьба у кейріні / Фото НОК України

Нагадаємо! У фіналі кейріну вийшли відразу дві українки – Олена Старікова та Любов Басова. Наші спортсменки грамотно розташувались на обох радіусах попереду суперниць. Але інші велогонщиці красиво заблокували внутрішній радіус Старіковій, яка була ближчою до медалей. Олена фінішувала 4-ю, а Любов Басова завершила фінал на 6-й позиції.

"Кейрін – лотерея, де не можеш передбачити, хто із суперниць вистрелить"

У фіналі кейріну кожна маленька помилка може призвести до поразки. Довго переглядала фінал кейріну у Токіо. Суперниці встигли набрати більшу швидкість, ніж я в той відрізок дистанції. Коли зрозуміла свою хибу, то момент вже був втрачений. Кейрін – це лотерея, де ти не можеш передбачити, хто із суперницю вистрелить. У спринті вже під час кваліфікації можна зрозуміти, хто сильна, а хто слабка конкурентка. У кейріні один провтик може змінити хід гонки,

– відзначила Олена.

"Перебуваю у тому місці, де і повинна бути"

Олена зізналась, що з перших днів зрозуміла, що знайшла свій вид спорту. Дівчині легко все вдавалось. Старікова показувала себе на рівні хлопців однолітків. Пригадала українка й першу медаль, яку здобула зовсім не на ідеальному треку, а у лісі.

Мені легко все вдавалось. Якщо я йшла у зал, то змогла показувати себе на рівні хлопців мого ж віку. Можливо, від природи була сильна. Добре пам’ятаю, свої перші змагання, які були у лісі. Абсолютного нічого не розуміла, куди їхати, але фінішувала першою. Це була моя перша медаль. Впевнена, що зараз перебуваю у тому місці, де і повинна бути. Саме тут я досягну більшого,

– пригадала велогонщиця.

Цікаво, що у школі Олені найбільше подобались уроки фізкультури та географії. От зараз дівчині вдається прекрасно це поєднувати – займатись спортом та бачити нові для себе місця нашої планеті.



Олена Старікова / Фото з instagram.com/starikova_9696

Ще у дитинстві Старікова займалась музикою, але вже тоді була непосидючою дитиною. Музика була у житті Олени протягом 3 – 4 років. За цей час встигла спробувати свої вміння у грі на скрипці та фортепіано. Спершу дівчині були до вподоби заняття, але з часом зрозуміла, що це не її.

"Нам дуже не вистачає треків"

Нам дуже не вистачає треків. У Львові єдиний закритий в Україні. Коли тренуюсь на ньому, то розумію, що на іншому зможу показати ще кращий результат. У Токіо дуже гарний трек. Чому у нас така проблема? Мені здається, коли давно немає медалей, то ніхто не задумується, що комусь це потрібно. А якщо у тебе виходить показувати результат, то люди стараються допомогти, щоб розвинути успіх,

– зізналась "українська ракета".

Щодо виїздів, то взимку Олена тренується у Туреччині: "Там гарний клімат взимку, який дозволяє тренуватись на вулиці. Звичайно, що на відкритому повітрі складніше тренуватись через температуру повітря. Дуже складно їхати проти вітру, коли розігрівається асфальт. Але усі такі перешкоди роблять нас лише сильнішими. Підростає молоде покоління, яке скоро вже буде дихати мені у спину. Тому потрібно тримати рівень".

Які ж хобі має Старікова у вільний від тренувань час: "Свій вільний час люблю проводити за відеоіграми, читанням книг, люблю співати, коли ніхто не чує. Жартую. Також можу довго ходити по магазинах у пошуку класних блокнотів, довго дивитись на них на прискіпливо вибирати нові у свою колекцію".



Старікова на Олімпіаді-2020 / Фото НОК України

"Залишилось лише три роки до Парижа-2024 – це дуже мало"

Залишилось лише три роки до Парижа-2024 – це дуже мало. Звичайно, краще готувати цей період, ніж п’ять років, як це було через коронавірус до Токіо. Це не дозволить нікому розслабитись. Багато спортсменок планували після Олімпіади-2020 піти у декрет та потім повернутись до підготовки. Тепер через пандемію, яка внесла корективи у проведення минулих змагань, багато спортсменок не зможуть дозволити собі такі плани. Часу залишилось небагато. У моєму виді спорту відбір розпочинається за два роки до Олімпійських ігор, тому потрібно готуватись вже,

– Олена потужно налаштована перемагати.

"Срібло" у Токіо додало мені впевненості у тому, що можу виходити та показувати свій клас. До Парижа постараюсь додати у психології, здобути важливий досвід. На змаганнях буду намагатись показувати лише кращий результат. Ці три роки підуть мені у скарбничку", – підсумувала Старікова.