Ще одна медаль України
У півфіналі Олена Старікова у двох заїздах поспіль була на долю секунди швидшою за представницю Гонконгу Лі Хвейші. 25-річна львів'янка на фініші показала перевагу у 0.040 та 0.128 секунди відповідно. Українка завдяки фантастичній формі вийшла у фінал, де буде боротись за олімпійське "золото".
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Грамотна тактика рекордсменки з Канади
Суперницею нашої велогонщиці у фіналі спринту була рекордсменка світу з Канади Кейсі Мітчелл. Для здобуття звання олімпійської чемпіонки дівчатам потрібно було виграти у двох заїздах.
У першому заїзді Старікова обережно розпочала зі спини та зробила ставку на коронний фініш. Але Кейсі дуже грамотно вибудувала тактику та випередила Олену на 0.061 секунди.
У наступному старті українці потрібно було лише перемагати, щоб зрівнювати рахунок у фінальному протистоянні. Старікова зробила усе від себе можливе, але перемогти надсерйозну суперницю не вдалось.
- Бронзову медаль здобула велогонщиця з Гонконгу Лі Хвейші. Вона впевнено здобула перемогу над німкенею Еммою Хінце.
- Нагадаємо, що у кейріні обидві українки відібрались у фінал. Олена Старікова зупинилась за крок від медалей – 4 місце у фіналі. Любов Басова посіла 6 позицію, а у спринті вилетіла зі змагань, програвши у втішному заїзді за вихід в 1/16 фіналу.