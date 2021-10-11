Неймовірне бажання перемогти

25-річна українка зупинилась за крок від п'єдесталу у спринті, але проявила характер та взяла "срібло" у кейріні. У Швейцарії Олена Старікова стала єдиною призеркою серед українських спортсменів, які взяли участь у чемпіонаті Європи у Швейцарії.

До теми Олена Старікова – срібна призерка чемпіонату Європи у кейріні

Завдяки цій срібній нагороді Олени Україна посіла 12 місце у загальнокомандному медальному заліку. У кейріні Олена пробилась не без проблем. З першої спроби подолати стартовий раунд українці не вдалось. Але вже у відбіркових заїздах Старікова була одна з найкращих. У другому раунді українка з третім часом свого заїзду кваліфікувалася до фіналу (тобто потрапила у топ-6 гарантовано).

У фіналі кейріну Старікову випередила лише німкеня Лея Софі Фрідріх, яка на цьому чемпіонаті Європи здобула ще й "срібло" у спринті.

Цікаво! У півфіналі спринту Старікова теж прикро програла німкені, тому продовжила боротись за третю позицію. У бронзових заїздах українка програла представниці Франції Матільде Грос.

Рекорд Старікової

Це "срібло" стало для Старікової вже восьмою нагородою у кар'єрі на рівні чемпіонатів Європи. Своїм другим місцем Олена переписала історію українського велотреку. Старікова з 8-ма медалями стала найтитулованішою українкою в історії чемпіонатів Європи.

25-річна спортсменка випередила у цьому рейтингу Любов Басову, в активі якої 7 нагород.

Це перша нагорода Старікової після "срібла" спринту на Олімпіаді-2020. Відзначимо, що Старікову запросили позмагатись на жіночу Лігу чемпіонів, де зберуться лише найкращі велогонщиці світу.

Відео рекордного заїзду Старікової