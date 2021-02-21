Українські легкоатлети виграли чотири золота на чемпіонаті ABAF
У Стамбулі (Туреччина) відбувся чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) в приміщенні.
Джерело:Pro Sport
Українцям вдалося вибороти одразу 14 нагород, а 4 з них виявилися найвищого ґатунку. Нижче вашій увазі результати представників України.
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Чоловіки
60 м
2. Олександр Соколов (Дніпропетровська обл.) - 6,72
3. Станіслав Коваленко (Дніпропетровська обл.) – 6,75
800 м
1. Олег Миронець (Чернівецька обл.) – 1.48,19
1500 м
3. Юрій Кіщенко (Київ) – 3.46,97
60 м з/б
3. Богдан Чорномаз (Київ) – 7.89
Стрибки з жердиною
2. Владислав Малихін (Київська обл.) – 5.50
3. Іван Єрьомін (Дніпропетровська обл.) – 5.40
Жінки
400 м
2. Анна Рижикова (Дніпропетровська обл.) – 52,38
800 м
1. Світлана Жульжік (Рівненська обл.) – 2.05,84
1500 м
2. Орися Дем'янюк (Львівська обл.) – 4.17.19
60 м з/б
2. Анна Плотіцина (Київська обл.) – 8,19
Стрибки з жердиною
1. Яна Гладійчук (Київ) – 4,60
2. Марина Кіліпко (Харківська обл.) – 4,50
4 × 400 м
1. Україна (Аліна Логвиненко, Вікторія Ткачук, Анастасія Бризгіна, Анна Рижикова) – 3.38,16
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