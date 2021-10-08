Доля секунди до "бронзи"

25-річна українка могла вперше після успіху на Олімпіади підійнятись на п'єдестал. Але стала четвертою у спринті, у якому в Токіо взяла олімпійське "срібло".

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Олена Старікова потрапила у півфінал, де на неї чекала серйозна суперниця – німкеня Лея Софі Фрідріх. Цікаво, що саме цю велогонщицю Олена здолала у чвертьфіналі Олімпіади-2020.

Цього разу німкеня взяла реванш. Перший заїзд був за українкою, але у двох наступних Фрідріх святкувала успіх. Старікова потрапила у бронзові заїзди. Її суперницею у боротьбі за третє місце стала представниця Франції Матільда Грос.

На жаль, два заїзди були на користь француженки. Олені не вистачило до перемоги якихось 0,040 та 0,045 секунди відповідно.

На шляху до бронзових заїздів українка була швидшою за спортсменок із Чехії та Великої Британії.

У Швейцарії Олена захищатиме титул чемпіонки Європи у кейріні.

На цьому чемпіонаті Європи у Швейцарії виступає ще одна львівська велогонщиця Тетяна Клімченко. У фіналі скретч-гонки вона стала 14-ю із 19-ти учасниць.

Після Олімпіади Олена Старікова ексклюзивно для Спорт 24 розповіла про враження від першої олімпійської медалі, підготовку та престижну Лігу чемпіонів, де зустрінеться із найкращими велогонщицями світу – за посиланням.